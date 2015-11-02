به گزارش خبرنگار مهر، انجمن روان‌شناسی بالینی کودک و نوجوان ایران و دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی دانشگاه شهید بهشتی این کنگره را با هدف آگاهی جامعه علمی از جدیدترین دستاوردهای علمی و تخصصی جهان با موضوع اصلی ارتقای سلامت روان در حوزه‌های خانواده، نظام‌های آموزشی، رسانه، هنر و خانواده برگزار می کند.

همزمان با برگزاری دومین کنگره سراسری روانشناسی کودک و نوجوان نخستین جشنواره «جایزه ملی دکتر پریرخ دادستان» روز ۲۷ آبان ماه اعطا می شود.

این جایزه به طرح های خاتمه یافته خود در حوزه روان شناسی کودک و نوجوان، رساله دکتری، پایان نامه کارشناسی ارشد، طرح‌های پژوهشی (از سال ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۴) تعلق می گیرد. به سه طرح برگزیده لوح تقدیر همراه با جایزه نفیسی اهدا می شود.

همچنین کارگاه آموزشی در حوزه علوم روانشناختی نیز در این دوره از کنگره برپا می شود.

کارگاه های درمان شناختی رفتاری افسردگی در نوجوان توسط دکتر فرشته موتابی، درمان های غیردارویی سوءمصرف در نوجوانان توسط دکتر مجتبی حبیبی، روش تحلیل داده های کیفی با تاکید بر گراندد تئوری توسط دکتر لیلی پناغی، بازی درمانی توسط دکتر کارینه طهماسیان، نمایش درمانی (دراماتراپی) توسط آسیه اناری و آشنایی با تفسیر نقاشی کودکان توسط دکتر شهلا پاکدامن اجرا می شود.