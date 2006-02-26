تشكيل كميته هاي تخصصي بررسي آسيبهاي اجتماعي

به گزارش خبرنگار خبرگزاري مهر در اردبيل ، عباس دست باز در جلسه كارشناسي كارگروه اجتماعي افزود: اين كميته ها شامل كميته بررسي آسيب طلاق با عضويت 10 اداره كل از جمله دادگستري ، ‌بهزيستي ، صداوسيما ،‌ سازمان مديريت وبرنامه ريزي و… و دعوت از يك تشكل غيردولتي و يكي از اساتيد ذي صلاح دانشگاه ، كميته اعتياد با عضويت 10 دستگاه و يك تشكل غيردولتي و كميته جرائم جنسي با عضويت 6 اداره كل يا سازمان و حضور يك نفر از اساتيد دانشگاه خواهد بود.

وي تصريح كرد: دبيرخانه كميته آسيب طلاق در اداره كل بهزيستي و 2 كميته ديگر در دفتر امور اجتماعي و انتخابات استانداري مستقر خواهد شد.