مانور آمادگی واحدهای صنعتی در مقابله با تهدیدات نظامی برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، این مانور ظهر یکشنبه با حضور معاون سیاسی و امنیتی استاندار و جمعی از مدیران متولی صنعت و صنعتگران استان در کارخانه آرد باقری یاسوج برگزار شد.

معاون سیاسی و امیتی استاندار در این مانور، توجه به مصونیت سازی، بهداشت، ذخیره و توزیع مواد غذایی، استانداردهای لازم برای شرایط اضطراری و جنگی را ضروری دانست.

فتاح محمدی افزود: پیش بینی سبد غذایی خانوارها در شرایط بحرانی، ازجمله ضرورت های اصلی صنعت استان است.

وی با بیان اینکه دشمن در هر موقعیتی به دنبال ضربه زدن به کشور است، اظهار داشت: در چنین شرایطی حفظ استقلال و خودکفایی در تامین مواد غذایی نیاز اساسی کشور است.

محمدی بیان کرد: در این زمینه صنعتگران کشور وظیفه خطیری دارند و باید با گسترش فعالیت و تولیدات خود، در شرایط مختلف نیز آمادگی داشته باشند.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان هم در این مانرو گفت: 100 انبار دولتی و برای شرایط اضطراری و جنگی در استان پیش بینی شده است

داریوش دیودیده افزود: مجموعه صنعت استان برای شرایط اضطراری در حال آماده سازی است.

وی بیان کرد: کارگروه پدافند غیرعامل بخش صنعت، معدن و تجارت با حضور بخش خصوصی و سازمان های مرتبط دولتی و با هدف تامین و توزیع مواد غذایی در شرایط جنگی و کاهش آسیب در صورت وقوع جنگ یا شرایط بحرانی تشکیل شده است.

دیودیده آشنایی با استانداردهای پدافند غیرعامل و آمادگی برای شرایط ویژه را از اهداف برگزار این مانور عنوان کرد.