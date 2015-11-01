تصاویر/ انتخابات پارلمانی ترکیه در حال برگزاری است

به گزارش خبرگزاری مهر، برگزاری انتخابات پارلمانی ترکیه امروز با ریختن آرای مقامات این کشور آغاز شد و در برخی مناطق خبرهایی از درگیری طرفداران احزاب مختلف منتشر شده اند که با مداخله پلیس و استفاده از گاز اشک آور خاتمه یافته اند.