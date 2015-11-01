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۱۰ آبان ۱۳۹۴، ۱۶:۵۹

تصاویر/ انتخابات پارلمانی ترکیه در حال برگزاری است

تصاویر/ انتخابات پارلمانی ترکیه در حال برگزاری است

برگزاری انتخابات پارلمانی ترکیه امروز با ریختن آرای مقامات این کشور آغاز شد و در برخی مناطق خبرهایی از درگیری طرفداران احزاب مختلف منتشر شده اند.

به گزارش خبرگزاری مهر، برگزاری انتخابات پارلمانی ترکیه امروز با ریختن آرای مقامات این کشور آغاز شد و در برخی مناطق خبرهایی از درگیری طرفداران احزاب مختلف منتشر شده اند که با مداخله پلیس و استفاده از گاز اشک آور خاتمه یافته اند.

کد مطلب 2955362
پیمان یزدانی

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