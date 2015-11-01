دوره جوانی در جامعه طولانی شده است/درکنترل آسیب ها موفق نبودیم

به گزارش خبرنگار مهر، سید جواد حسینی روز یکشنبه در افتتاحیه طرح آموزش خانواده و مراقبت های جنسی فرزندان در محل سالن اجتماعات اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی اظهار کرد:یکی از مصادیق بحث های تربیت جنسی و مدیریت جنسی از ناحیه والدین نسبت به فرزندانی است که به سن بلوغ می رسند.

وی با اشاره به بحث گسترش ارتباطات زنان و مردان و دختران و پسران در جامعه افزود: در جامعه امروز چه بخواهیم و چه نخواهیم به دلیل ضرورت‌های جامعه ارتباطات اقتصادی و اجتماعی بین زنان و مردان افزایش یافته است، ارتباطی که در برخی مواقع آسیب زاست.

وی افزود: متاسفانه در پیشگیری از این قبیل ارتباطات موفق نبوده ایم و این امر باعث افزایش ارتباطات غیرمتعارف میان دختران و پسران در جامعه شده است و این ارتباطات مدیریت مسایل جنسی فرزندان و آینده جنسی آن ها را در معرض مخاطره قرار می دهد.

وی با اشاره به اینکه امروز که با جهان مجازی و جهان تردد امواج به جای افراد روبرو هستیم بیان کرد: مخاطبان این جهان عمدتا جوانانی هستند که در آن توانمندانه عمل می کنند اما در مقابل ما شاهد برخی از والدینی هستیم که در کنار این جوانان ناآگاهانه رفتار می کنند.

وی یادآور شد: تولیدات انبوه شرم‌ستیزانه جنسی در این جهان عرضه می شود که جوانان و نوجوانان را در معرض تحریکات جنسی قرار می دهد.

مدیرکل آموزش و پرورش خراسان رضوی ادامه داد: پدیده دیگری که به لحاظ جامعه شناختی با آن مواجه هستیم پدیده طولانی شدن دوران جوانی و نوجوانی است به این معنا که از یک طرف سن بلوغ پایین آمده و از طرف دیگر به دلیل مشکلات اقتصادی نوجوان و جوان توان تشکیل زندگی مشترک را نداشته و سن ازدواج را بالا برده است و به همین دلیل به سمت رفتارهای نامتعارف می رود.

وی با اشاره به اینکه در دوره کنونی آگاهی های جنسی در تربیت جنسی جوانان و نوجوانان کاهش یافته است، افزود: نتیجه این ناآگاهی ها به وجود آمدن رفتارهای غیرمتعارف با جنس مخالف شده و این مسئله باعث کاهش ارزشمندی جوانان می شود به گونه ای که در دختران حس تنفر از خود و در پسران حس فرار از خود را به وجود می‌آورد.

وی افزود: متاسفانه فضای برخی از خانه های امروزی عفاف و حجاب گذشته را ندارد و تنها وقتی که فضای خانواده عفیف باشد می توان عفت و تربیت درست را به فرزندان منتقل کرد.

وی ابراز کرد: طرح آموزش خانواده و مراقبت های جنسی فرزندان در هشت ناحیه آموزشی مشهد و در ۱۶۰ آموزشگاه سطح شهر مشهد درحال اجرا است.