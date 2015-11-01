اجرای طرح «دادرس» در ۲۰۰ مدرسه همدان

به گزارش خبرنگار مهر، بهروز کارخانه ای بعد از ظهر یکشنبه در شورای پدافندغیرعامل استان همدان با بیان اینکه کارگروه امداد و نجات پدافند غیرعامل استان ۲۵ عضو دارد، اظهار داشت: برنامه های مختلفی چون مصون سازی، تحلیل ریسک، ارزیابی عوامل خطر، افزایش پایداری مردم با استفاده از عوامل محیطی و تسهیل مدیریت بحران از جمله برنامه ها در این کارگروه است.

وی در ادامه سخنانش از اجرای طرح «دادرس» در۲۰۰ مدرسه استان همدان خبر داد و گفت: در زمینه پدافندغیرعامل دانش آموزان ۲۰۰ مدرسه استان همدان از آموزش های کمک های اولیه در قالب طرح «دادرس» برخوردار شدند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان همدان نیز دراین جلسه با بیان اینکه کارگروه بهداشت و سلامت و بیولوژی پدافندغیرعامل جلسات بسیاری را برگزار کرده است، اظهار داشت: اعضاء کارگروه مشخص و اقدامات مختلفی نیز انجام شده است.

حبیب الله موسوی بهار در ادامه سخنان خود با اشاره به راه اندازی اورژانس هوایی، بیان کرد: تا کنون ۶۰ مأموریت هوایی در استان همدان انجام شده است.

وی با بیان اینکه ۳۲۰ قلم داروی اساسی درزمینه پدافندغیرعامل دپو شده است، بیان داشت: بیمارستان سیار ۳۰ تخته، انجام تست نفوذ به شبکه دانشگاه علوم پزشکی و بیمه شدن انبارها از دیگر اقدامات در زمینه پدافندغیرعامل بوده است.

رئیس سازمان صنعت و معدن همدان نیز در این جلسه به برگزاری مانور تغییر سوخت نانوایی ها اشاره داشت و گفت: تا کنون ۶۰ درصد نانوایی های استان همدان دو سوخته شده اند.

حمیدرضا متین از تهیه لوح های فشرده آموزشی در زمینه پدافندغیرعامل خبرداد و بیان داشت: واحد های تولید آرد سالم سازی شده و برای تأمین آب نانوایی ها نیز مخزن تهیه شده است.