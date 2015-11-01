اکونومیست با «بیت کوین» از راه رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، هفته‌نامه خبری و بین‌المللی اکونومیست که به عنوان جامع ترین نشریه اقتصادی دنیا نیز از آن یاد می شود، شماره جدید خود را منتشر کرد.

این هفته نامه بین المللی به زبان انگلیسی و در لندن مورد ویرایش قرار گرفته و به شرکت روزنامه اکونومیست با مسئولیت محدود تعلق دارد. بنیانگذار آن «جیمز ویلسون» بوده و از سال ۱۸۴۳ تا کنون منتشر شده است.

این شماره از اکونومیست بیش از گذشته به مسائل مربوط به حوزه اقتصاد اشاره داشته و تصویر روی جلد خود را نیز با نمادی از «بیت کوین» به این امر اختصاص داده است.

بیت کوین با استفاده از تکنولوژی همتا به همتا و بدون هیچ مرجع یا بانک مرکزی فعالیت می کند؛ تراکنش ها را مدیریت کرده و بیت کوینهایی صادر می کند که توسط شبکه به طور دسته جمعی ساخته می شوند. بیت کوین متن باز است، طراحی آن عمومی است و هیچکس مالک آن نیست؛ به عبارت دیگر، کسی آن را کنترل نمی کند و همه می توانند در آن مشارکت کنند.

اکونومیست پیرامون نقش بیت کوین در راستای تحول در جهان به توضیحاتی پرداخته و آن را موجب توسعه در مناسبات اقتصادی معرفی کرده است.

از سایر موضوعاتی که در حوزه بین الملل در این شماره مورد بررسی قرار گرفته است، موضوع انتخابات اول نوامبر در ترکیه و تأثیر آن بر پایان مشکلات امنیتی در ترکیه است. نویسنده مذکور این مهم را با موضوع «ترکیه به صدای بمب ها رأی می دهد» مورد تحلیل خود قرار داده است.

یکی از عناوینی که به عنوان محوریت مطالب در این شماره بر جلد این هفته نامه نیز قرار گرفته است، موضوعی با عنوان «آمریکا به جنگ داعش رفته است» است. نویسنده این موضوع به صورت یکجانبه آمریکا را در جنگ با گروه تروریستی داعش اعلام کرده و اشاره ای به پیشینه حمایت های این کشور به گروه های تروریستی در سوریه نکرده است؛ گویا افکار عمومی جهان نیز فراموش کرده اند زمانیکه خبر ارسال تسلیحات امریکایی برای داعش در صدر برخی رسانه ها قرار گرفت و تصاویر آن منتشر شد، این کشور با تأیید این رخ داد آن را اقدامی اشتباه توصیف کرد.

گفتنی است این شماره از اکونومیست دارای ۱۲ صفحه ویژه نامه مربوط به «کلمبیا» است.