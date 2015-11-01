«کامرون» در اجلاس گروه ۲۰ با «پوتین» دیدار می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، «دیوید کامرون» نخست وزیر انگلیس قرار است در اجلاس سران گروه ۲۰ که در ماه نوامبر در ترکیه برگزار خواهد شد، با «ولادیمیر پوتین» رئیس جمهور روسیه دیدار و گفتگو کند.

دفتر نخست وزیر انگلیس با انتشار بیانیه ای در این خصوص اعلام کرد: پوتین از تماس تلفنی کامرون تشکر کرد و دو طرف ابراز امیدواری کردند تا در اجلاس گروه ۲۰ که در این ماه در کشور ترکیه برگزار می شود، با یکدیگر دیدار و رایزنی داشته باشند.

لازم به ذکر است به دنبال سقوط هواپیمای مسافربری متعلق به روسیه در صحرای سینای مصر در روز گذشته، نخست وزیر انگلیس در تماس تلفنی با پوتین، این سانحه را به وی تسلیت گفته بود.