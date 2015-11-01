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۱۰ آبان ۱۳۹۴، ۱۷:۳۱

گزارش مهر از انتخابات ترکیه؛

رای گیری تمام شد؛ آغاز شمارش آراء/ میزان مشارکت بالای ۸۵ درصد

رای گیری تمام شد؛ آغاز شمارش آراء/ میزان مشارکت بالای ۸۵ درصد

با پایان یافتن زمان رای گیری در ترکیه مراکز رای گیری در این کشور تعطیل شدند و شمارش آرای ماخوذه شروع شد.

به گزارش خبرگزاری مهر ، با پایان یافتن زمان رای گیری در ترکیه مراکز رای گیری در این کشور تعطیل شدند.

مراکز رای گیری در ۳۲ استان شرقی ترکیه ساعاتی زودتر از دیگر مناطق این کشور تحت تدابیر شدید امنیتی ساعت ۴ بعد از ظهر به وقت محلی بسته شدند.

در ساعات رای گیری در استان های شرقی که در ماه های گذشته شاهد حکومت نظامی هم بوده اند در اطراف مراکز رای گیری بسیار شدید بود بطوریکه نیروهای امنیتی قبل از ورود رای دهنگان به مراکز رای گیری از آنها بازررسی بدنی به عمل می آوردند و هویت آنها را کنترل می کردند.

با پایان یافتن رای گیری انتخابات پارلمانی زودهنگام در سراسر این کشور که امروز راس ساعت ۸ صبح به وقت محلی ترکیه آغاز شد و راس ساعت ۱۷ به وقت محلی به پایان رسید، شمارش آراء آغاز شده است.

میزان مشارکت توسط رسانه های ترکیه تاکنون ۸۶.۸ درصد اعلام شده است.

تا لحظه انتشار این خبر گزارش ها حکایت از شمارش آرای ۲۷.۲ درصد از صندوق ها دارد که با پایان یافتن زمان ممنوعیت اعلام نتایج، نتایج اولیه شمارش آرای اعلام خواهد شد.

 

کد مطلب 2955389
پیمان یزدانی

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