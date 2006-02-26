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۷ اسفند ۱۳۸۴، ۹:۵۹

از سوي مجلس شوراي اسلامي در لايحه بودجه 1385

يكصد ميليارد ريال براي حمايت از نويسندگان اختصاص يافت

يكصد ميليارد ريال براي حمايت از نويسندگان اختصاص يافت

مجلس شوراي اسلامي در پاسخ به درخواست نويسندگان و اهل قلم براي حمايت از اين صنف ؛ مبلغ يكصد ميليارد ريال براي حمايت از نويسندگان اختصاص داد .

به گزارش خبرنگار كتاب مهر ، كميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي با اختصاص يك رديف 100 ميليارد ريالي ، طرح حمايت از نويسندگان را در بودجه سال 1385 كل كشور اجرا كرد .

اين رديف كه بنا به درخواست و پيشنهاد نويسندگان و اهل قلم براي حمايت از مسائل و فعاليت هاي صنفي نويسندگان و هنرمندان پيش بيني شده و از طريق دولت به اين امر اختصاص خواهد يافت .

به گزارش مهر ، اين بودجه در اختيار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي اختصاص خواهد يافت و براي امور بيمه نويسندگان و هنرمندان رشته هاي مختلف از طريق صندوق حمايت هاي فرهنگي هزينه خواهد شد .

نحوه تخصيص و هزينه كرد اين بودجه بر اساس آيين نامه اي كه تنظيم خواهد شد بعد از تصويب در صحن علني مجلس شوراي اسلامي اعلام و نهايي خواهد شد .
کد مطلب 295539

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