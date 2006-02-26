يكصد ميليارد ريال براي حمايت از نويسندگان اختصاص يافت

به گزارش خبرنگار كتاب مهر ، كميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي با اختصاص يك رديف 100 ميليارد ريالي ، طرح حمايت از نويسندگان را در بودجه سال 1385 كل كشور اجرا كرد .

اين رديف كه بنا به درخواست و پيشنهاد نويسندگان و اهل قلم براي حمايت از مسائل و فعاليت هاي صنفي نويسندگان و هنرمندان پيش بيني شده و از طريق دولت به اين امر اختصاص خواهد يافت .

به گزارش مهر ، اين بودجه در اختيار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي اختصاص خواهد يافت و براي امور بيمه نويسندگان و هنرمندان رشته هاي مختلف از طريق صندوق حمايت هاي فرهنگي هزينه خواهد شد .

نحوه تخصيص و هزينه كرد اين بودجه بر اساس آيين نامه اي كه تنظيم خواهد شد بعد از تصويب در صحن علني مجلس شوراي اسلامي اعلام و نهايي خواهد شد .