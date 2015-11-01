چاه فاضلاب بانوی ۵۰ ساله مشهدی را بلعید

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر امروز با تماس اهالی شهرک شهید رجایی مشهد مبنی بر سقوط یک زن میانسال در داخل چاه فاضلاب ماموران سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری مشهد عازم محل حادثه در این شهرک شدند.

گفتنی است اهالی این منطقه با مشاهده فروکش کردن چاه فاضلاب و بلعیدن این زن میانسال تا رسیدن نیروهای امدادگر دست به کار شده و با استفاده از شیلنگ آب به نجات این شهروند محبوس درون چاه کردند.

سرپرست ایستگاه شماره ۱۵ سازمان آتش نشانی مشهد در تشریح جزئیات حادثه ظهر امروز اظهار کرد: بر اثر بارندگی های اخیر و جذب رطوبت، دهانه چاه فاضلاب این منزل مسکونی به طور ناگهانی فروکش کرد و موجب شد تا این زن ۵۰ ساله به داخل گودال ۱۰ متری سقوط کند.

علی اکبر حکم ابادی بیان کرد: با وجود حضور به موقع نجاتگران سازمان آتش نشانی اما اهالی محل در حالیکه این زن میانسال با کمک دیواره های چاه خود را در عمق چهار متری چاه نگاه داشته بود وی را نجات دادند.

وی اظهار کرد: آتش نشانان پس از حضور در محل حادثه ضمن ایمن سازی محل نسبت به انتقال فرد حادثه دیده که از قسمت های مختلف بدن دچار آسیب شده بود به عوامل اورژانس اقدام کردند.