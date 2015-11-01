به گزارش خبرنگار مهر، در شرایطی که قرار بود دیدار تیمهای فوتسال گیتیپسند و کاشی نیلوی اصفهان در هفته چهاردهم لیگ برتر فوتسال باشگاههای کشور از ساعت ۱۶ امروز در ورزشگاه پیروزی اصفهان برگزار شود، به دلیل حاضر نشدن کاشی نیلو، این بازی لغو شد.
تیم کاشی نیلوی اصفهان که در نیمفصل نخست مسابقات لیگ برتر، عملکرد بسیار بدی از خود به نمایش گذاشت، در پایان این مسابقات، قعرنشین بلامنازع لیگ برتر بود.
این تیم اصفهانی در نیمفصل دوم نیز شرایط بسیار بدی داشت و در دیدار هفته گذشته خود مقابل یاسینپیشروی قم حاضر نشد و در این بازی شرکت نکرد.
در شرایطی که قرار بود شهرآورد فوتسال اصفهان مقابل گیتیپسند و کاشی نیلو، از ساعت ۱۶ امروز برگزار شود، به دلیل غیبت کاشی نیلو، این اتفاق صورت نگرفت.
مدیران باشگاه کاشی نیلو روز گذشته صحبتی از حضور یا عدم حضور در این بازی بر زبان نیاوردند اما مسئولان گیتیپسند اصفهان اعلام کردند که در بازی با کاشی نیلو حاضر میشوند.
با توجه به غیبت کاشی نیلو در دو بازی رسمی، این تیم اصفهانی از مسابقات لیگ برتر کنار گذاشته میشود تا سهمیه تیم جوان و بومی اصفهان به دلیل بیتوجهی مسئولان از بین برود.
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