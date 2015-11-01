تیم شهرداری اردبیل به برد خانگی مقابل آلومینیوم هرمزگان نیاز دارد

به گزارش خبرنگار مهر، شهرام علیپور عصر یکشنبه در حاشیه تمرینات تیم شهرداری اردبیل در جمع خبرنگاران گفت: بازی سختی مقابل آلومینیوم هرمزگان داریم اما برای کسب سه امتیاز این بازی تمام توان خود را به کار می گیریم.

وی با اشاره به برد خارج از حانه این تیم در هفته گذشته، نسبت به تداوم پیروزی های این تیم ابراز امیدواری کرد و افزود: پس از کسب چند شکست و تساوی تنها به یک برد نیاز داشتیم تا از شرایط بحرانی خارج شویم که این برد را در بازی خارج از خانه و در مقابل گل گهر سیرجان کسب کردیم.

مدیر باشگاه شهرداری اردبیل تحقق این مهم را در ارتقای شرایط روحی و روانی تیم و جایگاه آن در جدول رده بندی بسیار موثر دانست و ادامه داد: باید تاکید کنم که برد هفته گذشته به هیچ عنوان آسان نبود و تیم شهرداری به اذعان تمام کارشناسان با کسب این نتیجه دست به کار بزرگی زد.

وی با بیان اینکه تیم گل گهر سیرجان پیش از بازی با تیم شهرداری دو برد متوالی را کسب کرده بود، تصریح کرد: این تیم حتی توانسته بود داربی کرمان را در برابر مس کرمان و در خانه این تیم با پیروزی پشت سر بگذارد و با روحیه مناسب و آمادگی مطلوب در مقابل تیم ما قرار گیرد.

علیپور بیان داشت: با وجود این، تیم گل گهر نتوانست از پس انگیزه برد و به ویژه شوک وارد شده ناشی از تغییر سرمربی به تیم شهرداری اردبیل بربیاید.

وی در تشریح پیروزی ارزشمند شهرداری با توجه به شوک تغییر سرمربی متذکر شد: شهردار اردبیل و مدیران باشگاه در پی شکست های اخیر وضعیت باشگاه را به خوبی بررسی و به این نتیجه رسیدند که تیم نیاز به شوک اساسی دارد که براساس آن تغییر سرمربی را در دستور کار قرار داده و امروز نتیجه آن را می بینیم.

مدیر باشگاه شهرداری اردبیل با اشاره به تجربه حضور در تیم های ملی کشورمان و لیگ برتری احمدزاده سرمربی جدید این تیم تاکید کرد که بی شک احمدزاده بهترین گرینه برای هدایت تیم شهرداری بوده و می تواند بحران را از این تیم دور کند.

وی در عین حال برد خارج از خانه مقابل گل گهر را پس از ۹ هفته باعث ایجاد انگیزه و شور و شوق در بین فوتبال دوستان اردبیلی عنوان کرد و یادآور شد: مطمئن هستیم که در بازی خانگی این هفته با حضور گسترده هوادارانمان می توانیم این پیروزی را تداوم ببخشیم.