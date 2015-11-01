بیانیه باشگاه پرسپولیس و درخواست از مسئولان باشگاه استقلال

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی باشگاه فرهنگی ورزشی پرسپولیس با صدور بیانیه‌ای، ضمن تقدیر از تماشاگران دربی به جهت رعایت مسائل اخلاقی، از مسوولان باشگاه رقیب خواست ضمن رعایت اصول حرفه‌ای و احترام متقابل، از اظهارنظرهای غیر مسوولانه درباره اعضای تیم و باشگاه پرسپولیس و همچنین تشویش اذهان عمومی اجتناب کنند.

در این بیانیه آمده است: قبل از هر چیز وظیفه خود می‌دانیم از حضور گسترده تماشاگران در دربی 81 بویژه از حضور پرشور و شعور هواداران پرسپولیس در این بازی تقدیر کنیم که هم به جهت حضور گسترده و هم رعایت مسائل اخلاقی باعث خرسندی و امیدواری جامعه ورزش و فوتبال ایران شدند.

آنچه روز جمعه روی داد، مایه فخر و مباهات بود. هواداران پرسپولیس با اکثریت تماشاگران حاضر در ورزشگاه با رفتار خود باعث شدند این دیدار برخلاف سنوات گذشته به مسائل حاشیه‌ای آلوده نگردد و اکنون انتظار می‌رود آنها که از نزدیک‌ نیز دستی بر آتش فوتبال دارند به تبعیت از مردم در همین مسیر گام بر دارند.

انتظار می‌رود اشخاص حقیقی و حقوقی در باشگاه و تیم رقیب هم با رعایت اصول اخلاقی و حرفه‌ای از اظهارنظرهای غیر مربوط درباره اعضای باشگاه و بازیکنان تیم فوتبال پرسپولیس پرهیز کنند تا چنین رفتارهایی ضمن مخدوش کردن صحنه‌های زیبایی که روز جمعه توسط تماشاگران رقم زده شد در آینده به سکوها تسری پیدا نکرده و باعث بروز حواشی و اتفاقات منفی در ورزشگاه‌ها نگردد و در عین حال باشگاه پرسپولیس را در دفاع از صیانت خود و حق هواداران و اعضای تیم ناگزیر از پیگیری‌های حقوقی نکند.