۶۴۱ انجمن میراث فرهنگی در خراسان رضوی تشکیل شد

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی اداره كل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان رضوی، مهدی علیپور از فعالیت انجمن های میراث فرهنگی در ۲۴ شهرستان در این استان خبر داد.

وی افزود: انجمن میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری نهادی ملی و فرهنگی و وابسته به سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری است كه بر حسب ضرورت و تشخیص سازمان در مراكز استان ها، شهرستان ها، بخش ها و روستاها یا برای موزه ها و آثار تاریخی تشكیل می شود.

وی افزود: در راستای اجرای اساسنامه میراث فرهنگی کشور و به منظور شکل گیری و توسعه فعالیت های انجمن های میراث فرهنگی و توسعه آن در سطح استان و ایجاد زمینه های حفاظت و صیانت و بهره مندی شایسته و مناسب از مواریث فرهنگی هماهنگی های لازم جهت تشکیل این انجمن ها انجام پذیرفت.

علیپور افزود: ۶۴۱ انجمن با عضویت سه هزار ۶۴۲ نفر در استان تشکیل شده است كه با توجه به رویکرد دولت تدبیر و امید مبنی بر احیا و راه اندازی انجمن ها تاکنون در ۲۴ شهرستان، شش بخش و ۳۰ روستا انجمن میراث فرهنگی به ریاست فرمانداران، بخشداران و دهیاران احیا و راه اندازی شده است و احیاء و راه اندازی انجمن ها در سایر شهرستانها، بخش ها و روستاها نیز در دستور کارقرار دارد.

مسئول انجمن های میراث فرهنگی استان جلب حمایت مادی و معنوی مردم، مشاركت همه جانبه عموم مردم در زمینه پژوهش، حفظ، احیاء، معرفی و آموزش میراث فرهنگی، تقویت و توسعه صنایع دستی و گردشگری، حفظ هویت فرهنگی و تاریخی حمایت از میراث فرهنگی و تشكیل اجتماعات مردمی حافظ میراث را از مهمترین اهداف تشکیل انجمن ها دانست.

علیپور با اشاره به اینکه تاکنون در استان سه هزار و ۷۰۰ اثر تاریخی شناسایی شده است افزود: میراث فرهنگی به تنهایی قادر به حفظ و حراست از این آثار نیست و احیای انجمن‌های میراث فرهنگی یكی از راه‌های موثر برای حفاظت بیشتر از آثار تاریخی است و به طور حتم در صورت تعامل و همکاری مردم در زمینه حفاظت و صیانت از آثار تاریخی دغدغه میراث فرهنگی به حداقل خواهد رسید.