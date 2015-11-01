تیم والیبال «کاله» آلومینیوم بندرعباس را شکست داد

به گزارش خبرنگار مهر، بازی دو تیم والیبال کاله مازندران و آلومینیوم المهدی بندرعباس در هفته سوم لیگ‌ برتر والیبال کشور از ساعت ۱۷ و ۳۰ دقیقه درسالن ورزشی پیامبر اعظم آمل به مصاف هم رفتند و تیم والیبال کاله در سه ست متوالی با امتیازهای ۲۵ بر ۲۰، ۲۵ بر ۲۲ و ۲۵ بر ۲۲ تیم آلومینیوم را شکست داد.

در سِت نخست مسابقه سبزپوشان کاله برتری خود را به حریف دیکته کردند و در همان امتیازات ابتدایی از حریف فاصله گرفتند که درنهایت با نتیجه ۲۵ بر ۲۰ حریف خود را شکست دادند.

در ست دوم بازی دو تیم تا امتیاز ۱۸ پایاپای پیش رفتند و در ادامه سبزپوشان مازنی با اسپک ها و دفاع‌های منسجم توانستند با امتیاز ۲۵ بر ۲۳ نماینده بندرعباس را شکست دهند و در ست سوم این دیدار کاله‌ای‌ها همانند ست‌های قبل بازی قابل قبولی ارائه دادند و درادمه با درخشش سعیدشیرود و رضا قرا توانستند با امتیاز ۲۵ بر ۲۲ تیم آلومینیوم هرمزگان را شکست دهد.

محسن ترابی و مرتضی علایی قضاوت این دیدار و محمدحسن خوش‌دل نظارت این بازی را بر عهده‌دارند.

بازی این دو تیم که از سوی سازمان لیگ مقررشده بود ساعت ۱۷ آغاز شود با نیم ساعت تأخیر شروع شد این در حالی است که از ساعت ۱۵ درِ گیشه بلیت‌فروشی به روی والیبال دوستان آملی بازشد و بیش از ۱۵۰۰ والیبال دوست آملی درسالن حضور داشتند و کاله را موردحمایت خود قراردادند.

در تیم آلومینیوم المهدی بندرعباس آرش صادقیانی، علیرضا نصراصفهانی، حامدباقرپور، ناصر رحیمی پناه، علیرضا جلالی ومحمدرمضانی شش بازیکن اولیه عبدالرئوف بستگانی بودند و حمزه زرینی، رضا قرا، علی شفیعی، علی حسین، علی‌رضا جدیدی، نیکوفریکس وسعید شیرود یاران بهروز عطایی در تیم کاله مازندران بودند.

تیم والیبال کاله چهارشنبه هفته جاری در اردکان به مصاف تیم آرمان ورزشی این شهر برود.