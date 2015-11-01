عراقچی: منتظر تشکیل کمیته رصد و نظارت بر اجرای برجام هستیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، سیدعباس عراقچی در حاشیه جلسه امروز کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، در خصوص مواضع دولت درباره نظارت بر اجرای برجام، گفت: نظارت امری بدیهی است؛ به خصوص درباره موضوع برجام که یکی از مهمترین اسناد مربوط به منافع ملی کشور در آن مطرح شده است.

وی ادامه داد: براساس فرمایشات مقام معظم رهبری کمیته‌ای برای رصد و نظارت بر اجرای برجام و اجرای تعهدات طرف مقابل باید تشکیل شود و ما منتظریم کمیته تشکیل شود؛ وزارت امور خارجه نهایت همکاری را با این کمیته خواهد داشت و براساس تصمیمات اتخاذ شده از سوی کمیته مذکور عمل خواهد شد.

مذاکره کننده ارشد هسته‌ای کشورمان همچنین در خصوص جلسه امروز کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: براساس طرح مجلس که وزارت امور خارجه را موظف کرده که به کمیسیون امنیت ملی گزارش‌های سه ماهه ارائه دهد که نهایتا کمیسیون نیز به مجلس گزارش دهد، در جلسه کمیسیون شرکت کردیم. البته امروز موعد گزارش سه ماهه نبود و در راستای ارائه مرتب گزارش‌های خود به کمیسیون در نشست حضور یافتیم.

عراقچی ادامه داد: آخرین گزارش‌ها و مسیر پیش رو را به اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی ارائه دادم و این نکات را که فرمایشات مقام معظم رهبری و الزامات ایشان را چگونه مدنظر داریم، چگونه مذاکره کردیم و چگونه ان‌شاءالله برجام اجرایی خواهد شد، تشریح کردیم.

وی افزود: فکر می‌کنم یک اجماع ملی بعد از تصویب برجام توسط شورای عالی امنیت ملی، مجلس شورای اسلامی و نهایتا تایید مقام معظم رهبری به وجود آمده و شاهد همدلی و همزبانی بیشتری هستیم که ان‌شاءالله به احسن وجه اجرا شود و حتما در این مسیر حرکت خواهیم کرد.