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۱۰ آبان ۱۳۹۴، ۱۹:۴۰

هفته سوم لیگ برتر والیبال؛

یکه تازی شهرداری ارومیه در صدر جدول/ پیروزی سرمایه و کاله

یکه تازی شهرداری ارومیه در صدر جدول/ پیروزی سرمایه و کاله

هفته سوم رقابتهای لیگ برتر والیبال با پیروزی تیم‌های شهرداری ارومیه، بانک سرمایه و کاله آمل همراه شد.

به گزارش خبرنگار مهر، هفته سوم رقابتهای لیگ برتر والیبال روز یکشنبه با برگزاری پنج مسابقه ادامه پیدا کرد که در مهمترین بازی تیم شهرداری ارومیه در خانه والیبال تهران برابر سایپا ۳ بر یک برنده شد تا با ۳ برد متوالی به تنهایی در صدر جدول قرار گیرد.

نتایج کامل بازی‌های برگزار شده روز یکشنبه به شرح زیر است:

* سایپا تهران یک - شهرداری ارومیه ۳ (۲۳ - ۲۵، ۲۲ - ۲۵، ۲۵ - ۲۱ و ۲۵ - ۲۷)

* بانک سرمایه ۳ - ثامن الحجج خراسان صفر (۲۵ - ۱۹، ۲۵ - ۲۰ و ۲۵ - ۱۹)

* کاله مازندران ۳ - آلومینیوم المهدی هرمزگان صفر (۲۵ - ۲۰، ۲۵ - ۲۲ و ۲۵ - ۲۲)

* شهرداری تبریز ۳ - متین صالحین ورامین صفر ( ۲۵ - ۲۱، ۲۵ - ۱۷ و ۲۵ - ۱۹)

* بازرگانی جواهری گنبد ۳ - گوهر کویر زاهدان صفر (۲۵ - ۱۸، ۲۵ - ۲۲ و ۲۵ - ۱۹)

کد مطلب 2955446

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