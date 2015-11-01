یکه تازی شهرداری ارومیه در صدر جدول/ پیروزی سرمایه و کاله

به گزارش خبرنگار مهر، هفته سوم رقابتهای لیگ برتر والیبال روز یکشنبه با برگزاری پنج مسابقه ادامه پیدا کرد که در مهمترین بازی تیم شهرداری ارومیه در خانه والیبال تهران برابر سایپا ۳ بر یک برنده شد تا با ۳ برد متوالی به تنهایی در صدر جدول قرار گیرد.

نتایج کامل بازی‌های برگزار شده روز یکشنبه به شرح زیر است:

* سایپا تهران یک - شهرداری ارومیه ۳ (۲۳ - ۲۵، ۲۲ - ۲۵، ۲۵ - ۲۱ و ۲۵ - ۲۷)

* بانک سرمایه ۳ - ثامن الحجج خراسان صفر (۲۵ - ۱۹، ۲۵ - ۲۰ و ۲۵ - ۱۹)

* کاله مازندران ۳ - آلومینیوم المهدی هرمزگان صفر (۲۵ - ۲۰، ۲۵ - ۲۲ و ۲۵ - ۲۲)

* شهرداری تبریز ۳ - متین صالحین ورامین صفر ( ۲۵ - ۲۱، ۲۵ - ۱۷ و ۲۵ - ۱۹)

* بازرگانی جواهری گنبد ۳ - گوهر کویر زاهدان صفر (۲۵ - ۱۸، ۲۵ - ۲۲ و ۲۵ - ۱۹)