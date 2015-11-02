محمد مهدی تندگویان در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به چهار نشست شهرداری و اعضای شورای شهر تهران با موضوع منطقه ۱۲ و بهسازی محله های آن گفت: متاسفانه باید بگوییم منطقه ۱۲ بومیت خود را از دست داده است و همین مسئله این سئوال را ایجاد می کند که با هزینه هایی که اینجا می شود در نهایت قرار است محله را تحویل چه کسی دهیم.

وی تاکید کرد: تا زمانی که بومیت به محله برنگردد به نظر من اقدامات صورت گرفته نمی تواند نتیجه بخش باشد.

نایب رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی تهران ادامه داد: در محله قدیمی تهران راسته آهن فروشان و خرما فروشان و...، ایجاد شد و به همین دلیل ساکنان قدیمی آنجا از آن محله کوچ کردند.

وی با تشریح شرایط فعلی محله هرندی گفت: در حال حاضر افراد غیر بومی و حاشیه نشین ها به بسیاری از محلات منطقه ۱۲ هجوم آوردند چون یک سری خدمات رایگان آنجا اتفاق می افتد و قرار است تسهیلاتی نیز داده شود که همین مسئله تبعات اجتماعی بسیاری دارد.

تندگویان ادامه داد: نکته دوم این است که ما نمی توانیم صرفا یک منطقه را در دل یک کلانشهر ببینیم و به فکر اصلاح آن منطقه باشیم.

عضو شورای شهر تهران تصریح کرد: بحث ما فقط شهری نیست اتفاقا بیشتر اجتماعی است. این آدمها قرار است به کجا منتقل شوند.

نایب رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی تهران با اشاره به تجربه محله خاک سفید گفت: ما در خاک سفید هم این تجربه را داشتیم. قطعا منطقه خاک سفید تکان خورده و بهتر شده اما معتادان آنجا کجا رفتند. معتادان و خلافکاران آن محله در همه مناطق تهران پراکنده شدند. در واقع ما همه شهر را ناراحت کردیم که بگوییم خاک سفید اصلاح شده است.

وی تاکید کرد: البته این مسئله ربطی به شهرداری ندارد. این همه آدم را ما به محلات دیگر منتقل می کنیم. از زمانی که طرح های ضربتی هرندی شروع شده شما کافی است سری به بوستانهای تهران در مناطق مختلف بزنید قطعا خواهید دید که آمار شبانه معتادان در پارک ها بیشتر شده است.

تندگویان تصریح کرد: این معتادان پیش از این کجا بودند. تا شش ماه پیش بسیاری از بوستانها معتاد نداشت. اگر قرار است این معتادان را به کل شهر شیفت دهیم همه شهر آسیب می بیند.

عضو شورای شهر تهران با بیان اینکه باید فکری به حال کوچ معتادان کرد، گفت: قطعا محله هرندی نیاز به بهسازی و اصلاح دارد اما باید فکری به حال کوچ معتادان کرد. ما درباره یک تافته جدابافته بحث نمی کنیم بحث ما یک منطقه در دل یک کلانشهر است.

وی تصریح کرد: تاکید گزارش شهرداری بحث اصلاح آدمها است اما همه نمی مانند که اصلاح شوند. قطعا ما با کوچ معتادان روبرو خواهیم شد اما برنامه ای برای این کوچ تدارک دیده نشده است.