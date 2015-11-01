بررسی افزایش ۳۰ درصدی حق جلسات کمیته شهرسازی شورای شهر کرمانشاه

به گزارش خبرنگار مهر، یکصد و هفتاد و هفتمین نشست رسمی شورای اسلامی شهر کرمانشاه عصر امروز یکشنبه به ریاست کیومرث احمدی و با بررسی لوایح ارسالی از سوی شهرداری برگزار شد.

در این نشست با درخواست شهردار مبنی بر لحاظ کردن تخفیف بابت تجاری سازی ۲۰۰ متر از قطعه زمین ۱۲۰۰ متری واقع در منطقه دیزل آباد در دستور کار جلسه قرار گرفت که بر اساس تصمیم اعضا تخفیف درخواستی به آن میزان که متقاضی تقاضای تغییر کاربری داده بود لحاظ شد.

از دیگر موضوعات مطرح شده در این نشست افزایش ۳۰ درصدی پرداخت حق جلسه به شرکت کنندگان در کمیته کار مسکن و شهرسازی کرمانشاه بود.

سید حجت اله موسوی اجاق درباره این لایحه گفت: در نشست شورا ۱۵ عضو و در کمیته کار ۱۸ عضو مشمول دریافت حق جلسه هستند و ماهانه حدود ۴۰ میلیون تومان هزینه بابت این امر پرداخت می‌شود.

خسرو زرافشانی نیز در این خصوص بیان کرد: آنچه در این رابطه مطرح و تقاضا شده پرداخت حق ماموریت به اعضا است.

این جلسه تا دقایقی به صورت علنی دنبال شد اما به درخواست حسن مرادقلی ادامه نشست پیرامون بررسی لایحه افزایش حق جلسات اعضای کمیته کار مسکن و شهرسازی به صورت غیر علنی و بدون حضور خبرنگاران برگزار شد.

این نشست به ریاست کیومرث احمدی برگزار شد و سید احسان احسانی و جبار گوهری از اعضای غایب در این جلسه بودند.

حجت الاسلام رضا زین الدین و رضا حیدریان که پیش از این در هیئت حل اختلاف مرکزی سلب عضویت شدند با رای صادره از سوی دیوان عدالت اداری مبنی بر توقف حکم سلب عضویت، به جلسات شورا بازگشتند.

این نشست با حضور حجت الاسلام رضا زین الدین و رضا حیدریان برگزار شد و علی حمیدی فر که پیش از این در مراسم تحلیف نیز حضور یافته بود، در این نشست حاضر نشد.