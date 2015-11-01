ریزش برف پاییزی در ۴ محور کوهستانی مازندران

حیدر نوروزی در گفتگو با خبرنگار مهر بابیان اینکه سه شبانه‌روز در محورهای استان شاهد بارش شدید باران و ریزش برف در مناطق کوهستانی هستیم گفت: در محور امامزاده هاشم از گزنک تا امامزاده هاشم، پل زنگوله و دونقطه دیگر راه‌های کوهستانی شاهد ریزش خفیف برف بوده‌ایم که با تلاش راهداران از مسدود شدن مسیرها جلوگیری شد.

وی ادامه داد: همچنین در محورهای دیگر شامل رامسر، تنکابن، عباس‌آباد، کلاردشت، کندوان، نوشهر، رویان، چالوس، گلندرود، بلده، هراز، امامزاده هاشم، سوادکوه، کیاسر، گلوگاه شاهد بارش در نقاط مختلف بوده‌ایم.

نوروزی با اشاره به تلاش شبانه‌روزی راهداران برای بازماندن مسیرهای ارتباطی یادآور شد: نگرانی ما بیشتر درباره پل‌هایی بوده است که در بارندگی قبلی دچار خسارت شدند و خوشبختانه با اقدامات به‌موقع راهداری از بروز آسیب دوباره جلوگیری شده است.

مدیرکل راه و شهرسازی مازندران ادامه داد: در حال حاضر همه مسیرهای استان باز هستند و تردد در آنها جریان دارد.

مازندران ۱۰ هزار و ۵۰۰ کیلومتر راه اصلی و فرعی دارد.