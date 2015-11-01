دانش آموزان ایران در راه رفع ظلم استکبار از مسلمانان جهان، ایستاد

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان بسیج دانش آموزی به مناسبت هفته بسیج دانش آموزی بیانیه‌ای صادر کرد. در بخشی از متن این بیانیه آمده است:

هفته بسیج دانش آموزی در روزهایی از آبان ماه قرار گرفته است که رخدادهای سرنوشت‌‌ساز و آموزنده آن در سال‌های ۱۳۴۳، ۱۳۵۷ و ۱۳۵۸ هر یک سرفصل نوینی از تاریخ مبارزه و رویارویی ملت ایران برابر استکبار جهانی به سرکردگی آمریکایی جنایتکار به شمار می‌رود.

دانش آموزان انقلابی ایران اسلامی در روزهای مبارزه با رژیم ستم شاهی، با حماسه آفرینی‌هایی چون سیزده آبان ۵۷ و نیز شرکت در راهپیمایی‌ها، تعطیلی مدارس، پخش اعلامیه، دیوارنویسی و... نقش مؤثری از خود بجای گذاشته و مفتخر به دریافت لقب «امیدهای من» از سوی بنیانگذار انقلاب اسلامی شدند.

بعد از پیروزی انقلاب اسلامی نیز با تشکیل گروه‌های تئاتر، سرود، روزنامه دیواری‌نویسی و... در مساجد و مدارس گوشه گوشه کشور به موتور فعال انتقال فرهنگ انقلاب اسلامی بدل گشتند. دانش آموزان، این پاره‌های تن امت، در روزهای جنگ سخت و دفاع مقدس نیز با تقدیم سی و شش هزار شهید؛ پایمردی خود را به آرمان‌های انقلاب و اسلام نشان داده و در مدرسه عشق و ایثار رتبه قبولی گرفتند.

اکنون در روزهای جنگ نرم نیز با عزمی جزم در وسط میدان ایستاده‌اند و با به دست گیری فرماندهی واحدهای مقاومت بسیج دانش آموزی در مدارس متوسطه دوم و جانشینی واحد در متوسطه اول، نشان می‌دهند که با انگیزه‌ بیشتر از اسلاف خویش، آمادگی ایستادگی در برابر مکر و فریب شیاطین زیرسایه زعامت ولی امر مسلمین جهان حضرت امام خامنه‌ای (زید عزه) را دارند و در این راه با صلابت به پیش می‌روند. بسیج دانش آموزی ضمن گرامیداشت یاد و خاطره حضرت امام (ره) و شهیدان و حماسه‌سازان ۱۳ آبان ماه و بالخصوص گرامیداشت شهید محمدحسین فهمیده اعلام می‌دارد:

۱) بسیج دانش آموزی با فصل‌الخطاب دانستن مواضع و منویات رهبر معظم انقلاب اسلامی در تمامی زمینه‌‌ها و عرصه‌های راهبردی کشور از جمله در پذیرش مشروط برجام، اعلام می‌دارد تک تک خواسته‌های معظم‌له همچون دریافت تضمین کتبی از روسای طرف مقابل مورد مذاکره و نیز جلوگیری از ورود کالاهای مصرفی آمریکایی باید مورد مطالبه جدی قرار گیرد.

۲) بسیج دانش‌آموزی ضمن دعوت مسئولین به نصب‌العین قرار دادن تذکرات رهبری درباره «نفوذ» و ممنوعیت مذاکره با آمریکای بدتر از شیطان اعلام می‌دارد منویات معظم له را آغاز فصل جدیدی از مبارزه با استکبار و حاوی ماموریت مهم و خطیر در این مرحله جدید یعنی «ایجاد سد در برابر نفوذ» می‌داند و تمامی همت خود را در این راستا و بصیرت افزایی و دشمن شناسی به کار خواهد برد.

۳) شجره طیبه بسیج توجه بیش از پیش به حیات طیبه و امور پرورشی دانش‌آموزان را آنچنان که در سند تحول آموزش و پروش نیز مورد تاکید قرار گرفته است دارای اولویت بالایی می‌داند و آماده نقش‌آفرینی بیشتر در جهت کمک به ایفای نقش پرورشی نظام آموزشی کشور می‌باشد.

۴) سازمان بسیج دانش‌آموزی به نمایندگی از تمامی دانش آموزان بالاخص دانش آموزان بسیجی ایران اسلامی، اعلام می کند که مبارزه با آمریکا را ادامه خط مبارزه انبیاء و اولیاء با فراعنه و گروه های معارض حق و حقیقت می داند و باقوت در راه رفع ترس و ظلم استکبار از سر عالم ومسلمانان جهان ایستاده است.

۵) سازمان بسیج دانش آموزی به نمایندگی از تمامی دانش آموزان ایران اسلامی، ضمن اعلام نگرانی از وضعیت بحرانی دانش آموزان در فلسطین ،یمن، بحرین، سوریه و عراق، حمایت خود از انتفاضه سوم مردم فلسطین، را خاطر نشان نموده و اعلام می دارد که کشورهای مسلمان و ملتهای آزادیخواه و در راس آن دولت جمهوری اسلامی باید بکوشند با تمرکز بیش از پیش بر مساله فلسطین این خیزش را به یک جنبش منطقه ای ضد فاشیسم تبدیل کنند،جنبشی ضد فاشیسم نمایش داده شده توسط رژیم صهیونیستی، ضد فاشیسم داعش و تکفیری ها و ضد فاشیسم نومحافظه کاران آمریکایی.

۶) در نهایت از این فرصت برای بیعت مجدد با ولی امر مسلمین جهان حضرت امام خامنه‌ای (زیده عزه) و اعلام آمادگی برای ایستادگی در راه منویات معظم‌له، استفاده کرده و سلام و درود صادقانه و نیز آرزوی تعجیل در فرج خود را تقدیم حضرت بقیة‌الله (ارواحنا له الفدا) می‌کنیم.