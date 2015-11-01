حمیده حبیبی در گفتگو با مهر اظهارداشت: سامانه بارشی که از دیروز وارد استان کرمان شده است طی امشب و فردا نیز فعالیتش را ادامه می دهد و پیش بینی می کنیم فردا در جنوب کرمان بارندگی را داشته باشیم.

وی به مردم توصیه کرد از مسیلها فاصله بگیرند و مراقبتهای لازم را انجام دهند.

وی افزود: دمای هوا در ساعات آینده به خصوص امشب و فردا کاهش محسوس خواهد یافت و دمای هوا در روز جاری نیز در کرمان از ۱۱ درجه تا ۲۲ درجه در نوسان بوده است.

رئیس مرکز پیش بینی هواشناسی کرمان ادامه داد: آسمان در شمال استان کرمان نیز نیمه ابری تا تمام ابری خواهد بود و ناپایداریها ادامه خواهد یافت.

وی وزش باد را نیز از جمله پدیده های غالب فردا در استان دانست.