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۱۰ آبان ۱۳۹۴، ۲۰:۳۸

طی روزهای آینده؛

دمای هوا در کرمان کاهش می‌یابد/ ادامه بارش‌ها در جنوب استان

دمای هوا در کرمان کاهش می‌یابد/ ادامه بارش‌ها در جنوب استان

کرمان - رئیس مرکز پیش بینی هواشناسی کرمان از کاهش محسوس دمای هوا طی روزهای آینده در استان خبر داد.

حمیده حبیبی در گفتگو با مهر اظهارداشت: سامانه بارشی که از دیروز وارد استان کرمان شده است طی امشب و فردا نیز فعالیتش را ادامه می دهد و پیش بینی می کنیم فردا در جنوب کرمان بارندگی را داشته باشیم.

وی به مردم توصیه کرد از مسیلها فاصله بگیرند و مراقبتهای لازم را انجام دهند.

وی افزود: دمای هوا در ساعات آینده به خصوص امشب و فردا کاهش محسوس خواهد یافت و دمای هوا در روز جاری نیز در کرمان از ۱۱ درجه تا ۲۲ درجه در نوسان بوده است.

رئیس مرکز پیش بینی هواشناسی کرمان ادامه داد: آسمان در شمال استان کرمان نیز نیمه ابری تا تمام ابری خواهد بود و ناپایداریها ادامه خواهد یافت.

وی وزش باد را نیز از جمله پدیده های غالب فردا در استان دانست.

کد مطلب 2955479

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