پیروزی خانگی تیم فوتسال یاسین پیشروی قم برابر میثاق تهران

به گزارش خبرنگار مهر، رقابت‌های لیگ بر‌تر فوتسال باشگاه‌های کشور امروز ادامه یافت و تیم یاسین پیشروی قم شامگاه یکشنبه موفق شد برابر تیم میثاق تهران به برتری برسد و انتقام شکست در بازی رفت را از این تیم بگیرد.

در این مسابقه، تیم یاسین پیشروی قم در سالن شهید حیدریان قم میزبان تیم میثاق تهران بود و در ‌‌نهایت توانست این تیم را با نتیجه ۳ بر ۲ از پیش بردارد.

در روزی که محمد وزیرزاده نخستین بازی رسمی خود را برای یاسین پیشرو انجام می‌داد یاسین پیشرو توانست در نیمه نخست ۲ بر یک به رختکن برود.

محمد کرمانی در این بازی پس از مدت‌ها برای تیمش گلزنی کرد و با پاس میثم ایلانلو تیمش را پیش انداخت و سپس نوبت به ناصر اطمینان رسید تا اندوخته‌ای این تیم را ۲ برابر کند.

میثاق تهران پس از دریافت ۲ گل به خود آمد و توانست بازی را به تساوی بکشاند اما در شرایطی که تیرک دروازه بار‌ها دروازه تیم میثاق را نجات داد شوتی از محمد کوهستانی با برخورد به پای بازیکن میثاق وارد دروازه این تیم شد تا گل سوم یاسین پیشرو به ثمر برسد.

بدین ترتیب یاسین پیشرو موفق شد در این مسابقه ۳ بر ۲ پیروز میدان شود و با کسب این برد، وضعیت خود را در جدول بهبود بخشد و با انگیزه بیشتر به استقبال بازی با تاسیسات دریایی برود.

یاسین پیشرو هفته گذشته قرار بود در قم میزبان تیم کاشی نیلوی اصفهان باشد که این بازی برگزار نشد و هنوز مشخص نیست نتیجه آن مسابقه چه خواهد بود.