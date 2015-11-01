سیلاب در لرستان ۲۵۰ میلیارد تومان خسارت برجای گذاشت

رضا آریایی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به سیلاب چند روز گذشته در لرستان اظهار داشت: بر اساس برآورد صورت گرفته ازسوی دستگاه های اجرایی استان در مجموع سیلاب ۲۵۲میلیارد تومان به همه بخش های استان خسارت وارد کرد.

وی با بیان اینکه بیشترین خسارات سیلاب اخیر مربوط به حوزه راه ها و پل های استان بوده است، عنوان کرد: در این حوزه بیش از ۱۳۰ میلیارد تومان خسارت وارد شده است.

مدیرکل مدیریت بحران استان لرستان با اشاره به خسارت ۶۱ میلیارد تومانی سیلاب به حوزه کشاورزی، باغات، دامپروری، تاسیسات آبرسانی به باغات و کانال های آب گفت: همچنین بر اثر این سیلاب شبکه های آب و برق استان نیز ۳۱ میلیارد تومان خسارت دیدند.

آریایی همچنین از خسارت ۳۰میلیارد تومانی سیلاب به معابر شهری و روستایی لرستان خبر داد.

وی با بیان اینکه این میزان خسارات از سوی دستگاه های اجرایی استان برآورد شده است، تصریح کرد: در نهایت این میزان خسارات از سوی استانداری لرستان و همچنین سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان مورد تایید قرار گرفته و به وزارت کشور منعکس خواهد شد.