عظیم جزیده در گفتگو با خبرنگار مهر پس از پیروزی تیم جواهری گنبد مقابل گوهرکویر زاهدان، اظهار کرد: بازی بسیار خوبی بود و تیم مقابل، حرف خاصی برای گفتن نداشت و به راحتی پیروز شدیم.

وی در خصوص از دست دادن سرویس توسط بازیکنان جواهری در مقاطعی از بازی، خاطرنشان کرد: این یکی از تاکتیک های تیم ماست که می خواهیم با سرویس های ریسکی، تیم مقابل را تحت فشار قرار دهیم و طبیعی است که در این وضعیت، احتمال خراب کردن سرویس وجود دارد.

وی با اشاره به حضور پرشمار والیبال‌دوستان گنبدی در این دیدار یادآور شد: مردم گنبد با حضورشان در سالن المپیک، ما را شرمنده کردند و نشان دادند که درک بالایی از والیبال دارند، هدف تیم ما نیز ارائه بهترین نمایش در زمین مسابقه است.

«رسول آقچه لی» جزو بهترین های لیگ برتر والیبال است

سرمربی تیم والیبال جواهری گنبد با اشاره به درخشش رسول آقچه لی بازیکن ۱۷ ساله گنبدی در این دیدار گفت: آقچه لی بازیکنی بسیار باهوش و فنی بوده و از بهترین های لیگ برتر والیبال ایران است، که آینده روشنی در پیش دارد.

جزیده افزود: این بازیکن جوان اگر از نظر جسمانی شرایط بهتری پیدا کند و قدرتمندتر شود، یقینا در آینده به تیم ملی بزرگسالان هم خواهد رسید.

وی با اشاره به استفاده از «مصطفی باقری» در دیدار مقابل گوهرکویر زاهدان اظهار کرد: مصطفی باقری پاسور تیم ملی امید است که یکی از پدیده های لیگ برتر خواهد بود و شایستگی حضور در تیم ملی بزرگسالان را نیز دارد.

وی در خصوص دیدار بعدی تیم جواهری مقابل متین در ورامین گفت: ما در تمامی دیدارها برای پیروزی به میدان می رویم و البته باید این موضوع را در نظر گرفت که تمامی تیم ها رفته رفته به شناخت کافی از یکدیگر می رسند و کار ما در ادامه سخت تر خواهد شد.

گفتنی است؛ تیم جواهری گنبد شامگاه چهارشنبه در هفته سوم رقابت های لیگ برتر والیبال، میزبان تیم گوهرکویر زاهدان بود که با برتری سه بر صفر در این دیدار، با هفت امتیاز به مکان چهارم جدول صعود کرد.

نماینده گنبد در ادامه این رقابت ها و از هفته چهارم، چهارشنبه ۱۳ آبان مهمان تیم متین ورامین خواهد بود.