به گزارش خبرنگار مهر، مجید علی‌پور عصر یکشنبه در نشست ستاد بحران استان افزود: این جاده ها با هر بارشی تخریب و مسدود می شوند.

وی میزان جاده های عشایری را بالغ بر ۳۵۰۰ کیلومتر عنوان کرد و اظهار داشت: هر سال بخش زیادی از آن‌ها با بارندگی‌ها تخریب می‌شوند.

علی پور اظهار کرد: به دلیل کمبود ماشین آلات راهداری، کار بازگشایی و بهسازی این جاده ها به سختی انجام می شود.

وی همچنین بخشی از خسارت های بارشها به عشایر را ناشی از تغییر الگوی سکونت عنوان کرد و گفت: در گذشته سیاه چادر عشایر از موی بز تولید می شد که مقاومت زیادی در برابر باد و باران داشت اما اکنون بسیاری از عشایر از چادرهای هلال احمر استفاده می کنند که با هر بارشی آسیب می بییند.

مدیرکل امور عشایر استان تصریح کرد: احداث مسکنهای ۱۰۰ متری برای عشایر می تواند آنها را مقابل حوادث طبیعی مقاوم تر کند اما این خانه ها از سوی منابع طبیعی تخریب می شود.

وی همچنین به کمبود آب در برخی مناطق عشایری اشاره کرد و خواستار همکاری دستگاههای خدمات رسان برای تامین آب این مناطق شد.