۱۰ آبان ۱۳۹۴، ۲۱:۲۸

سخنگوی کمیسیون آموزش به مهر خبر داد؛

ارائه برنامه‌های مدارس «صدرا» توسط رئیس سازمان تبلیغات اسلامی

سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس، از ارائه گزارش عملکرد و برنامه های آینده مدارس صدرا به این کمیسیون، توسط رئیس سازمان تبلیغات اسلامی خبر داد.

عبدالوحید فیاضی در گفتگو با مهر، با اشاره به نشست بعدازظهر امروز کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس، از حضور حجت‌الاسلام سیدمهدی خاموشی رئیس سازمان تبلیغات اسلامی در این نشست خبر داد و اظهار داشت: رئیس سازمان تبلیغات اسلامی، گزارش کاملی از آخرین وضعیت مدارس اسلامی «صدرا» که وابسته به این سازمان هستند، ارائه کرد و به رویکرد و برنامه‌های آینده این مدارس نیز اشاره کرد.

وی همچنین با اشاره به پاسخ دادن رئیس سازمان تبلیغات اسلامی به پرسش‌های اعضای کمیسیون، گفت: آقای خاموشی در گزارش خود گفت که هم‌اکنون حدود ۱۴۰ مدرسه وابسته به سازمان تبلیغات در کشور فعال است و برنامه‌ریزی‌ها به گونه ای است که خروجی‌های این مدارس جذب حوزه‌های علمیه و دانشگاه‌ها می‌شوند.

سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس، همچنین ار حضور علیرضا حاجیان زاده مدیرعامل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان دراین جلسه، خاطرنشان کرد: مدیرعامل کانون هم، گزارشی از برنامه‌ها و تولیدات این کانون ارائه کرد و با اشاره به مشکلات مالی کانون، از مجلس درخواست همفکری و کمک در این زمینه را داشت.

 

