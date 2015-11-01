رفسنجان سالانه ۱۳۰ میلیون مترمکعب بیلان منفی آب دارد

به گزارش خبرنگار مهر، حمید ملانوری در جلسه شورای اداری این شهرستان با تاکید برتداوم خشکسالی در رفسنجان گفت: نمی توان به رفسنجان اشاره کرد و به کشاورزی و مشکلاتی که خشکسالی ایجاد کرده است توجه نکرد.

وی تصریح کرد: برای رفع این مشکل استفاده بهینه از آبهای در دسترس را در دستور کار قرار دادیم اما با این وجود همچنان برداشت منفی آب وجود دارد و سالانه به میزان قابل توجهی از سطح آبهای زیر زمینی شهرستان رفسنجان کاهش می یابد.

ملانوری ادامه داد: سالانه ۵۷۰ میلیون مترمکعب آب از دشتهای رفسنجان برداشت می شود اما ورودی آب ۴۴۰ میلیون مترمکعب است و این یعنی با کمبود آب جدی مواجه شده ایم.

وی تصریح کرد: در ایام فصل جاری و در زمستان با آموزش کشاورزان شاهد خاموش شدن چاههای کشاورزی هستیم و سعی می کنیم بخشی از این برداشتهای منفی را جبران کنیم.

وی خواستار توجه مسئولان و کشاورزان این شهرستان به آبیاری مکانیزه شد و ادامه داد: باید آبیاری سنتی را فراموش کنیم و به سمت کشاورزی مدرن برویم تا بتوانیم قابلیتهای ویژه اقتصادی رفسنجان را حفظ کنیم.