بهروز عطایی پس از برد تیمش در هفته سوم لیگ برتر والیبال باشگاه‌های کشور برابر تیم آلومینیوم المهدی بندرعباس در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: کاله هفته گذشته در ورامین بازی خود را واگذار کرده بود و نیاز به این برد داشتیم.

وی بابیان اینکه بازی سختی را مقابل آلومینیوم المهدی هرمزگان پیش‌بینی می‌کردیم، تصریح کرد: نماینده هرمزگان بازی قبل خود را با پیروزی پشت سر گذاشته بود و باروحیه مضاعف و هدف شکست تیم کاله به میدان آمده بود.

سرمربی تیم والیبال کاله مازندران با اشاره به اینکه تیم آلومینیوم المهدی هرمزگان، گفت: بازی خوبی مقابل تیم کاله ارائه دادند ولی بازیکنان کاله فشارهای زیادی به تیم هرمزگان وارد کردند، توانایی بازیکنان کاله بیش‌تر است و ما نیاز به زمان‌داریم به هماهنگی‌های لازم برسیم.

بازیکنان آلومینیوم غافگیر شدند

عبدالرئوف بستگانی سرمربی تیم والیبال آلومینیوم المهدی هرمزگان نیز در گفتگو با خبرنگار مهر بابیان اینکه مقابل کاله بازی تقریباً پایاپایی را پشت سر گذاشته‌ایم، عنوان کرد: بازیکنان تیم آلومینیوم قابلیت‌های بیشتری دارند اما شرایط آب‌وهوایی شهرستان آمل تیم آلومینیوم را غافلگیر کرد تا جایی که دو نفر از بازیکنان تیممان با سرماخوردگی مواجه شدند.

سرمربی تیم والیبال آلومینیوم المهدی هرمزگان گفت: متأسفانه در مقابل کاله نتوانستیم تمام توانایی‌های خودمان را ارائه دهیم آن‌هم به دلیل سرحال نبودن بازیکنانمان بود.

بستگانی با تاکیدبراینکه تیم والیبال کاله مازندران بازی قابل قبولی را نمایش داده است، بیان داشت: تیم والیبال کاله مربی و بازیکنان بزرگی دارد و طبیعی است که بازی باکیفیتی را به نمایش بگذارد.

بازی دو تیم والیبال کاله مازندران و آلومینیوم المهدی بندرعباس در هفته سوم لیگ‌ برتر والیبال کشور از ساعت ۱۷ و ۳۰ دقیقه درسالن ورزشی پیامبر اعظم آمل به مصاف هم رفتند و تیم والیبال کاله در سه ست متوالی با امتیازهای ۲۵ بر ۲۰، ۲۵ بر ۲۲ و ۲۵ بر ۲۲ تیم آلومینیوم را شکست داد.