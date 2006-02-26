خبرهاي كوتاه ورزشي

به گزارش خبرگزاري " مهر" تيم اسكي آموزشگاههاي شهرستان هاي استان تهران در مسابقات دهه فجر حائز رتبه شد. دراين مسابقات كه ازهشتم تا سيزدهم بهمن ماه در پيست اسكي دنا دراستان كهكيلويه و بويراحمد برگزارشد، دانش آموزان شهرستان هاي استان تهران در رده سني نونهالان مقام دوم كشور، در رده سني نوجوانان مقام اول كشور و در رده سني جوانان مقام دوم كشور را كسب كردند. همچنين دانش آموزان اين سازمان در رشته كشتي آزاد، جوانان و كشتي فرنگي نوجوانان مقام دوم كشوري را كسب كردند.

مسابقات قهرماني شناي استان مركزي برگزار شد

به مناسبت دهه فجر مسابقات قهرماني شناي استان مركزي با حضور 120 ورزشكار استان در اراك برگزار وبرگزيدگان معرفي شدند.



دراين مسابقات يك روزه ورزشكاران در رشته هاي شناي قورباغه ، كرال سينه وپشت وپروانه باهم به رقابت پرداختند. درپايان اين مسابقات در رده سني زير 10 سال:پيام آنجفي ، كسرا اخوان و آرياغلامي اول تا سوم شدند.



در رده سني 11 تا 12 سال پوريا آريان فر، اشكان عزيزي - در رده سني 13 تا 14 سال ، مبين سجادي و در رده سني 15 تا 17 سال مبين سجادي ، سعيد اميري ، ابوافضل كميجاني ، محمد ملكي و محمد آستانه روي سكو ايستادند.

در رده سني آزاد اين مسابقات ورزشكاران مهدي چقا ، محمد ميرزايي ، ميلاد نصرالهي و مجيد ميرزايي به مقامهاي نخست رشته هاي مختلف دست يافتند.

زنجان ميزبان دوندگان كارگر ايران

مسابقات دوصحرا نوردي قهرماني كارگران كشور از صبح روز دوشنبه هشتم اسفندماه درشهر زنجان برگزار مي شود. جهت شركت در اين دوره از مسابقات تاكنون 10 تيم از استانهاي تهران ، كرمان، كرمانشاه ، مركزي، اصفهان ، خراسان جنوبي، آذربايجان شرقي، خراسان رضوي، قزوين و زنجان آمادگي خود را به اداره كل تربيت بدني كارگران اعلام نموده اند. اين مسابقات در دوره سني زير 40 و بالاي 40 سال كه درمسافت هاي 8 و 5 كيلومترمي باشد برگزارمي گردد.