اعتراض مناطق کردنشین ترکیه به نتایج انتخابات پارلمانی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، در حالی هنوز آخرین صندوق های رای شمارش نشده است که منابع خبری از درگیری پلیس با مردم در شهر کردنشین دیاربکر خبر داده اند.

بر اساس این گزارشها نیروهای امنیتی ترکیه با معترضان به نتایج انتخابات درگیر شدند و به سوی معترضین گاز اشک آور پرتاب کردند.

این درگیری ها در حالی رخ داده است که با وجود اینکه حزب دموکراتیک خلق کردهای ترکیه نتایج ضعیفی کسب کرده است ولی با کسب حداقل 10درصد آرا توانسته به پارلمان راه یابد.

احمد داوود اغلو نخست وزیر و رهبر حزب حاکم عدالت و توسعه در اولین واکنش توئیتری خود به نتایج انتخابات نوشته است خدا رو شکر.

وی نتایج اعلام شده را پیروزی دموکراسی در ترکیه خواند و گفت امیدوار است مردم ترکیه به سوی آینده ای روشن حرکت کنند.

حزب عدالت و توسعه در انتخابات قبلی با 258 کرسی از 550 کرسی پارلمانی در صدر قرار گرفت اما نتوانست حدنصاب لازم را برای تشکیل دولت به تنهایی کسب کند.