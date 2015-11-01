حزب دموکراتیک خلق ها پیش از انتخابات امروز تحت فشار قرار داشت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری روزنامه حریت ترکیه، «صلاح الدین دمیرتاش» میزان مشارکت مردم را در انتخابات بالا دانسته و از تمامی کسانی که به حزبش رأی دادند تشکر کرد.

وی در این باره گفت: حزب دموکراتیک خلق ها در دوران رقابت های انتخاباتی تحت شرایط ناجوانمردانه و ناعادلانه ای قرار داشت؛ به طوری که پس از انفجار ۱۰ اکتبر در آنکارا، رقابت های انتخاباتیش متوقف گردید؛ چرا که این حزب تحت فشار قرار داشت.

دمیرتاش ادامه داد: ما در این دوران هیچ رقابتی انجام ندادیم و تنها سعی کردیم مانع از کشتار مردم خود شویم.

همچنین، خانم «فیگان یوک سک داغ» از دیگر رهبران حزب دموکراتیک خلق ها، ۵ ماه گذشته یعنی از انتخابات ۷ ژوئن تا ۱ نوامبر را دوره ای غیر عادی دانسته و گفت: نتایج حاصله را نمی توان بدون در نظر گرفتن این شرایط تحلیل کرد.

وی افزود: آن هایی که در رأس قدرت قرار دارند، در این دوران تنش ها در کشور را بالا بردند که از تبعات آن مواجهه حزب دموکراتیک خلق ها با سخت ترین شرایط بود.