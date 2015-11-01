گفتگوی تلفنی پادشاه عربستان و اردن

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رسمی اردن، دیوان پادشاهی اردن با انتشار بیانیه ای اعلام کرد «عبدالله دوم» پادشاه این کشور با «ملک سلمان» همتای سعودی خود به صورت تلفنی گفتگو کرد.

بررسی آخرین تحولات منطقه ای و گسترش همکاری های دو جانبه از مهمترین مباحث مطرح شده در این گفتگوی تلفنی بود.

این در حالی است که روزنامه رای الیوم اخیرا در گزارشی اعلام کرد روابط اردن و عربستان درسایه جنگ یمن و اوضاع ناگواراقتصادی ریاض به سردی گراییده است؛ به گونه ای که مسئولان اردنی از پاسخ به درخواست همتایان سعودی برای اعزام نیرو به یمن سرباز زده و اخبار مطرح شده در این زمینه را تکذیب کرده اند.