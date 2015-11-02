اردوغان: انتخابات رای به برقراری امنیت در ترکیه بود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، «رجب طیب اردوغان» رئیس جمهور ترکیه در اولین واکنش خود به نتایج انتخابات پارلمان در این کشور گفت: این انتخابات نشان داد که مردم امنیت و ثبات در کشور می خواهند.

اردوغان ضمن ابراز خوشحالی از پیروزی حزبش در انتخابات پارلمانی به طور ضمنی به صحبت های رهبران احزاب مخالف واکنش نشان داد.

وی در پاسخ به طرفداران پ ک ک گفت: این انتخابات پیام مهمی برای آنها داشت که بدانند خشونت، تهدید و خونریزی نمی تواند در مقابل دموکراسی و قانون دوام بیاورد.

وی گفت مردم در این کشور انتخاب کردند که به جای قتل و خونریزی، امنیت و ثبات را می خواهند و احزاب طرفدار کردها بدانند که سیاست خشونت طلبانه آنها به جایی نخواهد رسید.

اظهارات اردوغان در حالی بیان شد که روزنامه انگلیسی ایندیپندنت نیز در تحلیلی درباره نتایج انتخابات ترکیه نوشت: مردم ترکیه با این انتخابات نشان دادند که بیشتر از هر چیز به دنبال امنیت در داخل کشور هستند.