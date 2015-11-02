تاکنون هیچ تخلف انتخاباتی در دزفول گزارش نشده است

احمد قهرمانی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه قصد نداریم در این ایام در خصوص انتخابات مجلس حساسیت زیادی داشته باشیم، اظهار کرد: تا کنون جلسات مفیدی با مسئولان استان در این زمینه برگزار کردهایم و قطعا تا زمان نزدیک شدن به ایام انتخابات این حساسیتهای نظارتی را افزایش میدهیم.
وی از برگزاری اولین جلسه کمیسیون ستاد پیشگیری از جرائم انتخاباتی در هفته آینده خبر داد و افزود: خوشبختانه تاکنون گزارشهای مکتوب دال بر تخلفات انتخاباتی در شهرستان دزفول به ما نرسیده است.
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان دزفول همچنین در خصوص افزایش حوادث مربوط به استفاده از سلاح در مراسمهای شادی و عزا در مناطق حاشیه دزفول، عنوان کرد: در رابطه با سلاح دو مقوله پیش رو داریم. برخی با سلاح مجوز دار استفاده غیرمجاز میکنند و برخی از سلاحهای غیرمجاز استفاده غیرمجاز نیز میکنند در حالی که طبق قانون قاچاق اسلحه و مهمات، نگهداری هرگونه سلاح اعم از شکاری و جنگی جرم است و اگر استفاده غیرمجازی صورت بگیرد به جرم نگهداری نیز اضافه میشود.
قهرمانی افزود: کسانی که در شهرستان دزفول با سلاح مجوز دار استفاده غیرمجاز میکنند و باعث برهم زدن امنیت و اخلال در نظم عمومی بهویژه در مراسمهای شادی و عزا می شوند نیز تحت پیگرد قرار میگیرند.
وی بابیان اینکه طبق قانون کیفری جدید، قدرتنمایی با هرگونه سلاح، حکم بازداشت موقت دارد، تصریح کرد: بنابراین ما نیز به دادسرای شهرستان تأکید کردهایم برای کسانی که در مراسمها از سلاح استفاده میکنند حکم بازداشت موقت صادر کند تا زمینهای برای کاهش آمار اینگونه استفادهها شود.
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان دزفول با اشاره به اینکه اطلاعات دقیقی از تعداد سلاحهای غیرمجاز در سطح این شهرستان در دسترس نیست، گفت: ما همواره برای برخورد با استفادههای غیرمجاز از سلاح در مراسمهای جشن و عزا در تنگنا هستیم اما لازم است در این زمینه فرهنگسازی مناسبی صورت بگیرد چرا که واقعاً حیف است برخی خورده فرهنگها به فرهنگهای اصیل شهرستان لطمه وارد کنند.
قهرمانی، نقش شوراهای حل اختلاف شهرستان را در راستای ایجاد این فرهنگسازی پررنگ برشمرد و گفت: افراد این شوراها که از معتمدان مردم هستند میتوانند در ایجاد فرهنگهای مناسب و جایگزین برای فرهنگ غلط استفاده از سلاح در مراسمهای عزا و شادی در سطح شهرستان تأثیر زیادی داشته باشند، هرچند این امر نیازمند زمان زیادی است اما امیدوار هستیم بتوانیم از این ظرفیت فرهنگیان و ریشسفیدان حاضر در شوراهای حل اختلاف دزفول استفاده کنیم.
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