سیل در دهلران ۲۴ میلیارد تومان خسارت برجای گذاشت

امیدعلی سبزی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بارش باران که طی هفته اخیر منجر به سیل در تمام نقاط استان ایلام شد، خسارتهای بسیار زیادی در شهرستان دهلران شامل ۲۴ میلیارد تومان بر جای گذاشته است.

وی بیان داشت: این خسارتها در بخش عشایری، پل های ارتباطی، راه روستایی، تاسیسات آب و برق، زیرساختها و... بوده است.

فرماندار دهلران با اشاره به اینکه یک جوان ۲۵ ساله در این شهرستان بر اثر سیل نیز فوت شده است، گفت: در حال حاضر بسیاری از نیازهای اولیه مثل آب شرب و راه دسترسی در مناطق سیل زده شهرستان رفع شده است.

وی عنوان کرد: هم اکنون دستگاه های اجرایی شهرستان در حال خدمات رسانی به مناطق سیل زده هستند و علاوه بر این جبران خسارتهای وارد شده به مردم نیز به زودی محقق می شود.