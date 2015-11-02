علل بروز خشونت و طلاق در اردبیل اعلام شد/ کاهش ۱۴.۵ درصدی جرائم

به گزارش خبرنگار مهر، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان اردبیل پیش از ظهر دوشنبه در جمع اصحاب رسانه جرایم اولویت دار و دعاوی حقوقی که بیشترین تعداد پرونده ها را به خود اختصاص می دهد، شامل خشونت، اعتیاد، سرقت، تصادفات خانوادگی و طلاق عنوان کرد.

وی با بیان اینکه اولین جرم استان به لحاظ فراوانی خشونت است و سالانه نزدیک به نیمی از پرونده ها را شامل می شود، تصریح کرد: خشونت به شکل درگیری و نزاع مشاهده می شود و در مقابل در استان آمار جرایم خشن از جمله سرقت مسلحانه، تجاوز به عنف و آدم ربایی یا صفر است و یا تعداد کمی را شامل می شود.

به گفته معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان آنچه به عنوان خشنوت رایج است جرایم خرد و سبک شامل درگیری فیزیکی و لفظی است و اردبیل به لحاظ امنیت امن ترین استان در کشور محسوب می شود.

خدادادی با استناد به آخرین تحقیقات و بررسی های انجام شده از شناسایی ۵۰ عامل تاثیرگذار در بروز و ظهور خشونت در این استان خبر داد و تاکید کرد: تحقیقات نشان می دهد ضعف مهارت ارتباطی و رفتاری از عوامل اصلی بروز خشونت است.

وی با ابراز گله مندی از ضعف آموزش های مهارتی در خانواده ها و مدارس، متذکر شد: همین ضعف های مهارتی موجب می شود که با کوچکترین موضوعی فرد خشونت لفظی از خود نشان دهد.

وی به تاثیر مشروبات الکلی و ضعف اعتقادات دینی نیز در امر خشونت اشاره کرد و در تبیین تحقیقات انجام شده پیرامون طلاق افزود: در خصوص طلاق ۲۰ عامل شناسایی شده است که از جمله اعتیاد، شناخت نداشتن صحیح زوجین از یکدیگر و ضعف مهارت های زندگی قابل توجه است.

به گفته معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری در برخی مواقع زوجین تصوراتی که از یکدیگر دارند بعد از ازدواج صحیح نیست و این موضوع به دلیل انتخاب ندادرست، ازدواج های خیابانی و دخالت ندادن خانواده در امر ازدواج حادث می شود.

خدادادی در تشریح وضعیت جرایم با ابراز خرسندی از کاهش ۱۴.۳۵ درصدی جرایم در شش ماهه نخست امسال به نسبت مدت مشابه سال گذشته بیان داشت: این مهم برای اولین بار اتفاق افتاده و امسال با برنامه های پیشگیری و کنترل وقوع جرم توانستیم نه تنها افزایش نداشته باشیم بلکه جرایم را کاهش دهیم.

تشکیل ستاد ویژه جرایم انتخاباتی

وی در بخش دیگری از سخنان خود به تشکیل ستاد ویژه پیشگیری و رسیدگی به جرایم و تخلفات انتخاباتی در استان اشاره کرد و افزود: این ستاد به ریاست رئیس کل دادگستری در نظر دارد در راستای ترویج قانون مداری، ایجاد آرامش در فضای انتخابات و پیش بینی و پیشگیری از وقوع جرایم گام بردارد.

دبیرستاد ویژه پیشگیری از جرایم انتخاباتی استان تصریح کرد: برنامه ستاد توجیه کاندیداها برای حرکت در محدوده قانون است و از سویی در نظر دارد بین ظرفیت های دست اندرکار انتخابات همسویی ایجاد کند.

خدادادی توضیح قانون انتخابات از جمله قبل، حین و بعد از انتخابات را از برنامه های ستاد عنوان کرد و متذکر شد: ستاد به دنبال حضور حداکثری مردم در انتخابات در محدوده قانون و شرع است.

وی با بیان اینکه انتخابات در نظام جمهوری اسلامی ایران ثمره خون شهدا است، اضافه کرد: انتخابات نماد مردم سالاری دینی است و آثار فراوان داخلی و خارجی داشته و تاثیرات شگرفی در تمام جوانب کشور دارد.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان خواستار حرکت کاندیداها در محدوده قوانین تعریف شده شد و تاکید کرد: فعالیت کاندیداها، اصحاب رسانه، مسئولان اجرایی، ناظران و مجریان به جد رصد می شود.