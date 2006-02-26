بسيج دانشجويي دانشگاه خواجه نصير به پخش آگهي پذيرش دانشجوي بدون كنكور اعتراض كرد

به گزارش خبرگزاري مهر، بسيج دانشجويي دانشگاه خواجه نصيرالدين طوسي در اين نامه آورده است : چندي است كه در سيماي جمهوري اسلامي، يك آگهي مبني بر پذيرش دانشجو بدون كنكور توسط دانشگاه خواجه نصيرالدين طوسي پخش شده است كه حاصل اين بي تدبيري مسئولان دانشگاه (مسئله اي كه سال هاست از آن رنج مي بريم) و پخش آن توسط سيماي جمهوري اسلامي چيزي جز بي اعتباري وجهه علمي دانشجويان اين دانشگاه نبوده است.
بدين وسيله، بسيج دانشجويي دانشگاه خواجه نصيرمراتب شديد اعتراض خود را نسبت به پخش اين آگهي اعلام مي دارد و اميدواريم از اين به بعد شاهد چنين وقايعي - كه نتيجه اي جز لطمه زدن به روحيه دانش پژوهشي دانشجويان ندارد - در سيماي جمهوري اسلامي نباشيم.
نظر شما