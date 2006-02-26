  1. دانشگاه و فناوری
  2. آموزش عالی
۷ اسفند ۱۳۸۴، ۱۰:۵۰

در نامه اي به رياست صدا و سيما :

بسيج دانشجويي دانشگاه خواجه نصير به پخش آگهي پذيرش دانشجوي بدون كنكور اعتراض كرد

بسيج دانشجويي دانشگاه خواجه نصير به پخش آگهي پذيرش دانشجوي بدون كنكور اعتراض كرد

بسيج دانشجويي دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي در نامه اي به مهندس ضرغامي رياست سازمان صدا و سيما به پخش آگهي پذيرش دانشجوي بدون كنكور توسط سيماي جمهوري اسلامي ايران اعتراض كرد.

به گزارش خبرگزاري مهر، بسيج دانشجويي دانشگاه خواجه نصيرالدين طوسي در اين نامه آورده است : چندي است كه در سيماي جمهوري اسلامي، يك آگهي مبني بر پذيرش دانشجو بدون كنكور توسط دانشگاه خواجه نصيرالدين طوسي پخش شده است كه حاصل اين بي تدبيري مسئولان دانشگاه (مسئله اي كه سال هاست از آن رنج مي بريم) و پخش آن توسط سيماي جمهوري اسلامي چيزي جز بي اعتباري وجهه علمي دانشجويان اين دانشگاه نبوده است.

بدين وسيله، بسيج دانشجويي دانشگاه خواجه نصيرمراتب شديد اعتراض خود را نسبت به پخش اين آگهي اعلام مي دارد و اميدواريم از اين به بعد شاهد چنين وقايعي - كه نتيجه اي جز لطمه زدن به روحيه دانش پژوهشي دانشجويان ندارد - در سيماي جمهوري اسلامي نباشيم.

کد مطلب 295576

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها