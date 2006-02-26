اشغالگران درصدد بر هم زدن اوضاع داخلي عراق و جلوگيري از حاكميت اراده مردم هستند

به گزارش خبرنگار پارلماني" مهر" حداد عادل كه در آغاز جلسه علني امروز سخن مي گفت افزود: اين اقدام تروريستي ناجوانمردانه در يك مركز مقدس ديني نه تنها در جهان اسلام، بلكه در كل دنيا بي سابقه بود و عكس العمل مردم آزادخواه و به ويژه مسلمانان در قبال اين اهانت و جسارت ، ستودني است.

وي ادامه داد: فهم انگيزه كساني كه اين كار را كردند، دشوار نيست و بر همگان روشن است كه ناكامي پي در پي اشغالگران عراق در انتخابات اين كشور و كل منطقه، سبب شد كه آنها بر هم زدن اوضاع داخلي عراق و جلوگيري از صلح و ثبات اين كشور و استقرار مجلس و دولت جديد در آن و حاكميت اراده ملت عراق اين كشور را دردستور كار خود قرار دهند.

رئيس مجلس هدف ديگر عاملان اقدامات تروريستي اخير در عراق كه موجب هتك حرمت امام هادي (ع) و امام حسن عسگري (ع) و جريحه دار شدن احساسات و عواطف مسلمانان جهان شد، ايجاد اختلاف ميان شيعه و سني به منظور تحت الشعاع قراردادن اهانت برخي نشريات اروپايي به ساحت مقدس پيامبر بزرگ اسلام عنوان كرد.

حداد عادل در عين حال تصريح كرد: خوشبختانه با هوشمندي مردم و اطاعت آنها از مرجعيت و پيام مقام معظم رهبري و حضرت آيت الله سيستاني ، اين توطئه ناكام ماند.

وي همچنين با اشاره به قداست عتبات عاليات و حرمت اماكن ديني درنزد مسلمانان جهان متذكر شد خسارت وارده به حرم مطهر امامان عسگريين در سامرا توسط كساني كه دلشان معطوف به اين بارگاه شريف است، جبران مي شود.

حداد عادل گفت: اين اقدام وقيحانه، باعث بازسازي هر چه بهتر اماكن مقدس شده و بر شكوه و رونق آنها مي افزايد و مكر دشمنان دين و ملت ها، به خودشان بازگشته و از عمل خود نتيجه معكوس خواهند گرفت.

رئيس مجلس شوراي اسلامي در بخش ديگري از سخنان پيش از دستور خود ، با تقدير از حضور پرشكوه ملت بزرگ ايران در راهپيمايي 22 بهمن، گفت: راهپيمايي مردم در سالروز پيروزي انقلاب اسلامي هميشه عزت آفرين بوده و امسال بيش از هميشه اثر گذار بود و مردم موقع شناس و آگاه ما پاسخ لازم را به تحركات دشمنان دادند.

حداد عادل همچنين به سفر خود و هيئت همراه به كشورهاي آمريكاي لاتين اشاره كرد و اظهار داشت: در شرايطي كه تحولات مثبتي از طريق آراي مردم در اين كشورها در جريان است ، اين سفر معنا و اهميت خاصي داشت.

وي اضافه كرد: جمهوري اسلامي ايران همكاري اقتصادي و فرهنگي خوبي با كوبا، ونزوئلا، اروگوئه، برزيل و ديگر كشورهاي آمريكاي لاتين دارد و ما در اين سفر تلاش كرديم روابط پارلماني ايران با اين كشورها توسعه يابد.

حداد عادل در پايان گفت: در اين سفرها مواضع كشورمان در زمينه دستيابي و استفاده از فناوري صلح آميز هسته اي تشريح شد و ما از حقوق خود در راستاي مقابله با توطئه هاي دشمنان دفاع كرديم.