به گزارش خبرنگار مهر غلامرضا اسد الهی روز دوشنبه در حاشیه بازدید خبرنگاران، امام‌جمعه و معتمدان شهرستان و اعضای شورای اسلامی از روند اجرایی پروژه راه‌آهن دوغارون و کارخانه شیشه جام اظهار کرد: فاز اول این پروژه ملی با اعتبار ۴۰ میلیارد تومان در قسمت زیر سازی و پل سازی به طول چهل کیلومتر در حال اجراء می باشد

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس افزود: در حال حاضر ۲۰ کیلومتر از فاز اول این پروژه بزرگ آماده ریل گذاری است که تا کنون ۱۰ میلیارد تومان از محل اعتبارات وزارت راه و شهرسازی هزینه شده است.

نماینده مردم تایباد، تربت جام و باخرز در مجلس شورای اسلامی گفت: برای اتمام این پروژه ملی هر کلیومتر آن پنج میلیارد تومان برای دولت هزینه دارد و در سه فاز و به مدت شش سال به اتمام خواهد رسید.

وی باشاره به اینکه این پروژه حدود یک هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد افزود: پروژه اتصال راه آهن مشهد دوغاورن به شبکه سراسری ریلی کشور از برکات دولت یازدهم است.

اسدالهی بیان داشت: امسال یک هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای راه‌ آهن کشور مصوب شده است و سعی داریم برای فاز دوم این پروژه از اعتبارات راه آهن کشور بودجه احتصاص دهیم

وی افزود: اتصال راه آهن مشهد به دوغارون به شبکه سراسری ریلی کشور در حوزهای اقتصادی و تجاری نقش مهم و تاثیر بسزایی در کشور خواهد داشت.

پیشرفت ۸۰ درصدی کارخانه شیشه جام

نماینده مردم تایباد، تربت جام و باخرز در مجلس شورای اسلامی افزود: پروژه عظیم کارخانه شیشه جام با سرمایه گذاری ۶۰۰ میلیارد تومان تا پایان سال جاری به بهره برداری کامل خواهد رسید.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: پروژه کارخانه شیشه جام در زمینی به مساحت ۲۱ هکتار و با زیر بنای ۱۳ هکتار از پیشرفت فیزیکی ۸۰ درصدی برخوردار است.

وی افزود : کارخانه شیشه جام روزانه ۶۰۰ تن تولید شیشه جام در چهار مدل خواهد داشت که بیش از ۶۰۰ نفر از جوانان بومی منطقه به طور مستقیم مشغول بکار خواهند شد

وی با اشاره به اینکه تمامی تجهیزات این کارخانه از کشور آلمان می باشد افزود: ۱۵ درصد از تجهیزات وارد کارخانه و ۲۵درصد در گمرک بندرعباس و مابقی در حال خریداری است.