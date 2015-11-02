مرگ تعمیرکار جوان با سقوط آسانسور در اصفهان

بهزاد بزرگزاد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تعمیرکار جوانی که بیش از ۳۰ سال سن داشت به هنگام تعمیر آسانسور در ساختمان مسکونی، به علت سقوط آسانسور از طبقه بالا بر روی وی، در دم جان باخت.

وی بیان داشت: این تعمیرکار جوان به دلیل ضربه شدید به سر و نخاع در این حادثه جان خود را از دست داد.

رئیس سازمان آتش نشانی اصفهان اعلام کرد: بدنبال وقوع این حادثه، موقعیت به نیروهای آتش نشان اطلاع داده شد که بلافاصله از ایستگاه آتش نشانی ۵ نیروهای امدادی به این محل اعزام شدند و تعمیرکار را از زیر كابین بیرون آوردند اما متاسفانه وی پیش از رسیدن ماموران جان باخته بود.

وی همچنین خبر از وارد شدن خسارت به یک منزل مسكونی در شهر اصفهان به دلیل گودبرداری غیر اصولی داد و اعلام کرد: گودبرداری غیر اصولی منجر به ایجاد خسارت در دیوارهای منزل مسكونی مجاور شد.

بزرگزاد بیان داشت: با وقوع این حادثه، نیروهای عملیاتی ایستگاه ۳ به محل حادثه اعزام شدند و پس از جستجو در میان خرابه ها و اطمینان از اینکه کسی زیر آوار نیست با ایجاد تدابیر ایمنی لازم، محل را تحویل اكیپ شهرداری دادند.