نخستين استراليايي عضو القاعده محاكمه شد

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از روزنامه فرانسوي "لوموند"، مقامات قضايي ملبورن استراليا اظهار داشتند: "جوزف ترنس توماس" (Joseph Terrence Thomas) راننده تاكسي سابق كه نام جهاد جك را براي خود برگزيده است، به اتهام عضويت در شبكه تروريستي القاعده به رهبري "اسامه بن لادن" و دريافت پول از اين سازمان تروريستي محاكمه شد.

به گفته اين مقامات، اتهام ديگر توماس 32 ساله داشتن گذرنامه جعلي است.

جك جهاد مستوجب 25 سال زندان براي حضور در شبكه القاعده و دو سال براي داشتن مدارك تقلبي است.

"فيليپ كامينز" (Philip Cummins) قاضي ديوان عالي ايالت ويكتورياي استراليا دستور ماندن جك جهاد در زندان تا روز دوم مارس كه حكم نهايي وي صادر مي شود، داد.

به گفته دادستاني، اين متهم استراليايي پيش از حملات 11 سپتامبر سال 2001 ميلادي يك دوره تمرينات آموزشي را تحت نظارت القاعده در افغانستان گذرانده است و سپس در سال 2002 ميلادي به پاكستان مي رود.

"خالد بن عطش" (Khaled Bin Attash) يكي از اعضاي ديگر القاعده مبلغ سه هزار و 500 دلار به توماس مي دهد و مقدمات سفر وي براي بازگشت به استراليا را فراهم مي كند.

جك جهاد در نوامبر سال 2004 ميلادي پس از بازگشت به استراليا دستگير مي شود. رهبران شبكه القاعده قصد داشتند از جهاد به عنوان يك مهره خاموش و مخفي در موقعيت مناسب استفاده كنند.

اين متهم استراليايي نيز خود به گرفتن پول و بليط هواپيما براي بازگشت به كشورش اعتراف كرده است.

جوزف ترنس توماس اولين استراليايي است كه بر طبق قوانين جديد ضد تروريستي كه پس از حملات 11 سپتامبر در آمريكا به اجرا گذاشته شد، مجرم شناخته مي شود.