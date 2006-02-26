حضور 9 تيم خارجي در مسابقات كشتي فرنگي يادگارامام(ره) قطعي شد

به گزارش خبرنگار" مهر" از قم، مهدي مرادي گنجه رييس هيأت كشتي استان قم با اعلام اين مطلب گفت: طبق اعلامي كه فدراسيون كشتي به ما كرده است حضور 9 تيم، سوئد، سوئيس، تركيه، روسيه، ارمنستان، گرجستان، آذربايجان و دو تيم ديگر خارجي جهت شركت در اين مسابقات قطعي شده است. ما از هم اكنون جهت هرچه بهتر برگزار شدن اين مسابقات دست به كار شديم.

رييس هيأت كشتي قم دررابطه با حضور تيم‌هاي داخلي در اين مسابقات گفت: غير از كشورهاي خارجي 8 تيم داخلي نيز در اين مسابقات حضور دارند وتيم كشتي فرنگي قم هم با تمام نفرات خود در اين مسابقات شركت مي‌كند.

مهدي مرادي گنجه در رابطه با زمان بندي اين مسابقات گفت: روز 17 اسفندماه وزن كشي صورت مي‌گيرد و روزهاي 18 و 19 هم مسابقات رسماً آغاز خواهد شد. وي درپايان تصريح كرد: برگزاري چنين مسابقاتي براي استان قم افتخار محسوب مي‌شود و همه مسؤولان استان، بايد هيأت كشتي را در جهت هرچه بهتر برگزار كردن اين مسابقات ياري كنند.