استقرار 112 تيم پليس راه در جاده هاي خراسان رضوي

فرمانده پليس راه خراسان رضوي در گفتگو با خبرنگار اجتماعي مهر در مشهد افزود: 7 تيم خودرويي با پلاك هاي شخصي ، 4 تيم نظارتي و 4 ايستگاه سلامتي كه متشكل از نيروهاي پليس راه و اورژانس هستند از 25 اسفند 84 تا 15 فروردين 85 در طول محورهاي جاده هاي خراسان رضوي استقرار مي يابند.

سرهنگ يوسف پورعلي در خصوص محدوديت هاي ترافيكي جاده هاي خراسان رضوي در ايام نوروز تصريح كرد: از 23 بهمن امسال تا پايان فروردين سال آينده محورهاي قوچان به فاروج به صورت يك باند قابل تردد است.