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۷ اسفند ۱۳۸۴، ۱۸:۰۰

استقرار 112 تيم پليس راه در جاده هاي خراسان رضوي

طي ايام سفرهاي نوروزي 112 تيم پليس راه در محور جاده هاي خراسان رضوي مستقر مي شوند.

فرمانده پليس راه خراسان رضوي در گفتگو با خبرنگار اجتماعي مهر در مشهد افزود: 7 تيم خودرويي با پلاك هاي شخصي ، 4 تيم نظارتي و 4 ايستگاه سلامتي كه متشكل از نيروهاي پليس راه و اورژانس هستند از 25 اسفند 84 تا 15 فروردين 85 در طول محورهاي جاده هاي خراسان رضوي استقرار مي يابند.

سرهنگ يوسف پورعلي در خصوص محدوديت هاي ترافيكي جاده هاي خراسان رضوي در ايام نوروز تصريح كرد: از 23 بهمن امسال تا پايان فروردين سال آينده محورهاي قوچان به فاروج به صورت يك باند قابل تردد است.

وي ادامه داد: همچنين محور جاده هاي مشهد به نيشابور به طول 17 كيلومتر و نيشابور به سبزوار به طول 40 كيلومتر از 15 اسفند ماه جاري تا پايان فروردين 85 به صورت يك باند فعال خواهد بود.

 

 

کد مطلب 295594

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