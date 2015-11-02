نرخ رشد جمعیت در ۱۴۲۰ صفر می شود/ اجرای طرح مشاوره فرزندآوری

به گزارش خبرنگار مهر، محمد اسلامی پیش از ظهر دوشنبه در همایش تبیین سیاستهای کلی جمعیت مبتنی بر سلامت مادر و کودک که در سالن همایش هلالاحمر برگزار شد اظهار داشت: استناد ما برای رشد جمعیت باید سیاستهای مقام معظم رهبری و سیاستهایی دفتر سلامت باشد.
اسلامی بابیان اینکه داشتن یک فرزند کشور را از داشتن ژن برتر محروم میکند گفت: ما باید با افزایش جمعیت سالم کشور را با ژن برتر تقویت کنیم و نقش جوانان پرانرژی و برتر در این مسیر پررنگتر است.
وی با اشاره به منویات مقام معظم رهبری مبنی بر ازدیاد جمعیت و اینکه دربند اول سیاستهای ابلاغی، ارتقا پویایی و بالندگی جمعیت با افزایش نرخ باروری است مورد تأکید قرارگرفته است گفت: بالاترین نرخ باروری در سال ۶۲ و بیشترین افزایش جمعیت در سال ۶۶ بوده است اما از سال ۶۸ کنترل جمعیت وارد فضای عملی میشود.
معاون سلامت جمعیت، خانواده و مدارس وزارت بهداشت و علوم پزشکی، روند کاهش جمعیت را قبل از شکلگیری طرح کنترل جمعیت اعلام کرد و افزود: یکی از علل کاهش روند جمعیت، افزایش تحصیلات دختران در ردههای بالاتر از دبیرستان است که رفتار جمعیت را تحت تأثیر قرارداد.
اسلامی تصریح کرد: همچنین قانون در سال ۶۸ داشتن بیش از چهار فرزند را از سایر مزایای مرخصی زایمان برای کارمندان منع میکند و این سبب میشود تا نرخ رشد جمعیت در سال ۷۱ به ۲.۱ دهم رسد که هیچ کشوری تمایل ندارد روند جمعیت آن به ۲.۱ برسد زیرا کمکم رشد جمعیت به صفر میرسد.
وی بالاترین جمعیت مازندران رادرگلوگاه و کمترین جمعیت را در تنکابن برشمرد و افزود: در سال ۹۲ رشد جمعیت ۱.۴ بوده است.
وی بابیان اینکه در شهرها و خانوادهها رفتار فرزند آوری متفاوت است گفت: لازم است نسبت جمعیت ازدواجنکرده و طلاق در تنکابن و گلوگاه بررسی شود و بر اساس شهرها و ارزشها برنامه نوشته شود.
این مقام مسئول تأکید کرد: در برنامهریزیهای جمعیتی باید نرخ ۲.۱ فرزند آوری داشته باشیم و خواست زوجین بنا بر تحقیقات ۲.۸ درصد است اما در مسیر زندگی مشکلاتی به وجود میآید که خواست فرزند آوری به ۲.۱ درصد میرسد و این مشکلات باید بررسی و سهم آن در فرزند آوری بررسی شود.
اسلامی متذکر شد: اگر ناباروریها حل شود به افزایش نرخ باروری کمک میکند زیرا بسیاری از جوانان کشور ما میخواهند ازدواج کند.
وی با اشاره به نرخ تولد و مرگومیر در سال گذشته افزود: یکمیلیون ۸۴۰ هزار تولد و ۴۴۰ هزار فقره ثبت مرگ داشتهایم و در سال ۹۴ شاهد کاهش تولدها در ششماهه اول سال بودهایم که میتوانیم امید داشته باشیم نمودار نرخ تولد و مرگ یکسان نشود.
معاون فنی سلامت وزارت بهداشت بابیان اینکه هر قسمت کشور مدیریت خاص خودش را میطلبد گفت: میزان تولد از سال ۸۰ روند افزایش داشته است بر اساس آمار اصلی ثبتاحوال از سال ۸۰ نسلی که از سال ۵۰ تا ۶۰ به دنیا آمدهاند افزایش فرزند آوری داشتهاند که یکی از علل آن میتواند بر اساس سیاستهای فرزند آوری بوده باشد.
وی تصریح کرد: تمام کسانی که در نظام سلامت و فرزند آوری کار میکنند باید بدانند نظر شخصی آنان نمیتواند نسخهای برای دیگران باشد و وظیفه ما این است چیزی را که در مورد سلامت فرزند آوری میدانیم در اختیار دیگران بگذاریم.
اجرای طرح مشاوره سلامت فرزندآوری در کشور
اسلامی تأکید کرد: باید نرخ فرزند آوری در جامعه گسترش یابد و به نرخ ۲.۳ درصد برسد و فاصله دو فرزند باید بین سه تا ۵ سال باشد و خانوادهها را بر اساس مشاوره سلامت فرزند آوری داشته باشند و مشاوره سلامت فرزند آوری در ۱۷ هزار خانه بهداشت و بیش از ۵ هزار مرکز بهداشتی کشور در حال انجام است.
وی سن ازدواج دختران را ۲۳ سال عنوان کرد و تصریح کرد: فرزند اول در سن ۲۷ سالگی، فرزند دوم در سن ۳۲ سالگی متولد شود و فرزند سوم در سن بالاتر ممکن است متولد شود که نیاز به مراقبتهای سلامت فرزند آوری دارند.
اسلامی یکی از مشکلات باروری دیر ر ا تشخیص دادن علل ناباروری و افزایش سن باروری دانست و تأکید کرد: قرار است کیفیت و کمیت ازدیاد جمعیت را در کنار هم داشته باشیم.
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