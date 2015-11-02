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۱۱ آبان ۱۳۹۴، ۱۳:۱۵

مدیر کل راه و شهرسازی استان ایلام خبر داد:

خسارت ۹۰ ميليارد تومانی سيل به راه‌ها و ابنيه فنی ايلام

خسارت ۹۰ ميليارد تومانی سيل به راه‌ها و ابنيه فنی ايلام

ایلام- مدیر کل راه و شهرسازی استان ایلام از خسارت ۹۰ ميليارد تومانی سيل بر راهها و ابنيه فنی استان ايلام خبر داد.

سیدکمال الدین میرجعفریان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: سیل اخیر خسارتهای فراوانی در بخش راه روستایی، شهری، پل ها ارتباطی و...در استان ایلام بر جای گذاشته است.

وی بیان داشت: طبق برآوردهای انجام شده بیش از ۹۰ میلیارد تومان بر اثر سیل خسارت به بخش راه استان ایلام وارد شده است.

میرجعفریان با اشاره به اینکه در حال حاضر تمامی محورهای استان ایلام پاکسازی شده است، گفت: ۳۴ اكيپ راهداری با حضور ۲۹۸ نفر پرسنل و ۲۶۸ دستگاه ماشين آلات طی این مدت کار پاکسازی جاده های استان را بر عهده داشته اند.

وی عنوان کرد: حجم خسارتهای وارد شده به بخش راه استان ایلام به طور مجموع بسیار گسترده و بالا است و در تلاش هستیم در اولین فرصت ممکن مشکلات را حل کنیم.

کد مطلب 2955985

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