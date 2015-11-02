سیدکمال الدین میرجعفریان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: سیل اخیر خسارتهای فراوانی در بخش راه روستایی، شهری، پل ها ارتباطی و...در استان ایلام بر جای گذاشته است.

وی بیان داشت: طبق برآوردهای انجام شده بیش از ۹۰ میلیارد تومان بر اثر سیل خسارت به بخش راه استان ایلام وارد شده است.

میرجعفریان با اشاره به اینکه در حال حاضر تمامی محورهای استان ایلام پاکسازی شده است، گفت: ۳۴ اكيپ راهداری با حضور ۲۹۸ نفر پرسنل و ۲۶۸ دستگاه ماشين آلات طی این مدت کار پاکسازی جاده های استان را بر عهده داشته اند.

وی عنوان کرد: حجم خسارتهای وارد شده به بخش راه استان ایلام به طور مجموع بسیار گسترده و بالا است و در تلاش هستیم در اولین فرصت ممکن مشکلات را حل کنیم.