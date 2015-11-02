به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ منوچهر مرادی رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی لرستان ظهر دوشنبه در حاشیه افتتاح سامانه ۱۲۰ در جمع خبرنگاران اظهار داشت: این سامانه با همکاری شرکت مخابرات استان در مرکز لرستان راه اندازی شده است.

وی با بیان اینکه کار برقراری سامانه ۱۲۰ نیروی انتظامی استان از سال گذشته آغاز شده، گفت: در مجموع ۱۲ استان کشور نسبت به راه اندازی این سامانه اقدام کرده اند که استان لرستان نیز یکی از این استانها است.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی لرستان با بیان اینکه در قالب این سامانه کار اطلاع رسانی وضعیت ترافیکی، ارائه خدمات امریات، میزان خلافی وسایل نقلیه، صدور گواهینامه، استعلاک پلاک، پلاک کوبی وسایل نقلیه و ... صورت می گیرد، گفت: این سامانه به طور شبانه روزی در حوزه استحفاظی لرستان فعال بوده و بدون داشتن سیمکارت در تلفن همراه می توان از آن استفاده کرد.

سرهنگ مرادی همچنین جلوگیری از ایاب و ذهاب مردم شهرستانهای مختلف به مرکز استان برای گرفتن گواهینامه، شماره پلاک خودرو و ... از دیگر دستاوردهای راه اندازی این سامانه در استان برشمرد.