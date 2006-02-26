همايش "نقش اصفهان در توسعه تمدن اسلامي" برگزار مي شود

محمد خاقاني دبير كميته علمي و فناوري ستاد نكوداشت اصفهان، پايتخت فرهنگي جهان اسلام، در گفتگو با خبرنگار "مهر" اظهار داشت: اين مراسم پنج روزه كه 3 آبان ماه 85 برگزار مي شود ، 13 همايش داخلي را در بر مي گيرد كه يكي از آنها نكوداشت راغب اصفهاني است كه به همت پژوهشگران علم و ادب برگزار مي شود.

بودجه اي كه مجلس براي ستاد" نكوداشت اصفهان، پايتخت فرهنگي جهان اسلام" در نظر گرفته برابر با سه ميليارد (وجه نقد) و 30 ميليارد تسهيلات است كه اين مبلغ با برنامه هايي كه براي اين امر در نظر گرفته شده سازگار نبوده و همخواني ندارد.

وي در ارتباط با فعاليتهاي كميته علمي و فناوري ستاد نكوداشت اصفهان گفت: برگزاري مراسم افتتاحيه، دعوت از سفيران كشورهاي اسلامي، تنظيم برنامه هاي متنوع راديويي و تلويزيوني از جمله برنامه هايي بوده كه تاكنون از سوي اين كميته برگزار شده است .

خاقاني در ارتباط با دست اندركاران كميته علمي و فناوري ستاد نكوداشت اصفهان گفت: مديران و اعضاي هيئت علمي دانشگاههاي بزرگ اصفهان چون دانشگاه هنر، علوم پزشكي ، فني و حرفه اي و سازمان تبليغات اسلامي شهر اصفهان، اعضاي اين كميته را تشكيل مي دهند كه تاكنون 76 طرح پژوهشي را بررسي و اميد مي رود با برنامه ريزي اصولي و منظم و با مشاركت دانشگاههاي بزرگ جهان اسلام بتوانند به ارائه برنامه و همايشي درخور و شايسته بپردازند.

پيشنهاد انتخاب اصفهان به عنوان پايتختهاي فرهنگي جهان اسلام، در اجلاس وزراي فرهنگ كشورهاي اسلامي كه 25 تا 27 آذر ماه در الجزاير برگزار شد مطرح و مورد موافقت قرار گرفت .

بر اساس مصوبه وزراي فرهنگ كشورهاي اسلامي، از روز يكشنبه يازدهم دي ماه امسال و همزمان با نخستين روز از سال 2006 ميلادي، شهر اصفهان پس از مكه مكرمه براي يكسال دومين پايتخت فرهنگي 57 كشور اسلامي شد.

به همين مناسبت، همزمان با عيد سعيد قربان پرچمهاي 57 كشور اسلامي در ميدان امام اصفهان برافراشته و اصفهان به طور رسمي، براي يكسال پايتخت فرهنگي جهان اسلام شد .

همزمان با اين اقدام، برنامه هاي متعدد و متنوع ديگري نيز در اصفهان برگزار مي شود .

اصفهان علاوه بر ميراث فرهنگي غني و ارزشهاي ملي‌، داراي علما، مشاهير و بزرگان بسياري است كه نمادهايي از تمدن ايراني وا سلامي محسوب مي‌ شوند.