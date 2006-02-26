غني ساز ي را آغاز نكرده ايم/ تحقيقات هسته اي را ادامه خواهيم داد

به گزارش خبرنگارسياسي" مهر" سخنگوي وزارت خارجه در خصوص طرح هاي موجود در رسانه ها مبني بر بكارگيري تعداد محدودي از سانتريفيوژها در ايران گفت: بحث بكارگيري سانتريفيوژها و راه اندازي آنها هيچ ارتباطي با غني سازي ندارد و آنچه تاكنون در ايران انجام شده صرفا بحث تحقيقات است. اين موضوع مجزا و متفاوت از غني سازي است و جمهوري اسلامي ايران تاكنون غني سازي را انجام نداده است.

وي تاكيد كرد: تحقيقات را ادامه مي دهيم و بحث تحقيقات به تعليق درنخواهد آمد حتي اگر فشارها سنگين تر شود از حقوق خود نمي گذريم و بر آن پافشاري خواهيم كرد.

آصفي برادامه همكاري هاي ايران با آژانس بين المللي انرژي اتمي تاكيد كرد.