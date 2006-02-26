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۷ اسفند ۱۳۸۴، ۱۱:۲۰

آصفي در جمع خبرنگاران:

غني ساز ي را آغاز نكرده ايم/ تحقيقات هسته اي را ادامه خواهيم داد

غني ساز ي را آغاز نكرده ايم/ تحقيقات هسته اي را ادامه خواهيم داد

حميد رضا آصفي در نشست هفتگي خود با خبرنگاران تاكيد كرد: جمهوري اسلامي ايران تاكنون غني سازي را آغاز نكرده است و آنچه انجام مي شود صرفا فعاليت تحقيقاتي است كه تحت هيچ شرايطي به تعليق در نخواهد آمد.

به گزارش خبرنگارسياسي" مهر" سخنگوي وزارت خارجه در خصوص طرح هاي موجود در رسانه ها مبني بر بكارگيري تعداد محدودي از سانتريفيوژها در ايران گفت: بحث بكارگيري سانتريفيوژها و راه اندازي آنها هيچ ارتباطي با غني سازي ندارد و آنچه تاكنون در ايران انجام شده صرفا بحث تحقيقات است. اين موضوع مجزا و متفاوت از غني سازي است و جمهوري اسلامي ايران تاكنون غني سازي را انجام نداده است.

وي تاكيد كرد: تحقيقات را ادامه مي دهيم و بحث تحقيقات به تعليق درنخواهد آمد حتي اگر فشارها سنگين تر شود از حقوق خود نمي گذريم و بر آن پافشاري خواهيم كرد.

آصفي برادامه همكاري هاي ايران با آژانس بين المللي انرژي اتمي تاكيد كرد.

 

کد مطلب 295604

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